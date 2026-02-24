RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Erstach an a Garage abetonéiertMann a Rheinland-Pfalz krut liewenslaange Prisong no Mord u senger Fra

AFP, iwwersat vun RTL
D'Landgeriicht vu Koblenz huet en 31 Joer ale Mann zu liewenslaangem Prisong verurteelt, well hie seng Fra ermort huet an hir Läich an der Garage abetonéiert huet.
Update: 24.02.2026 16:12
Weil er seine Ehefrau ermordete und ihre Leiche in einer Garage einbetonierte hat das Landgericht im rheinland-pfälzischen Koblenz einen 31-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt.
Si wollt sech scheede loossen a Fuerderungen gestallt, dofir huet e Mann seng Fra ëmbruecht.
© AFP/Archiv

Am Juli hat hie seng Fra zu Bad Neuenahr-Ahrweiler ëmbruecht, déi zu deem Zäitpunkt getrennt vun him gelieft huet. Si hat wärend dem Scheedungsverfare finanziell Fuerderunge gestallt an eng Ännerung vun den Ëmgangsreegele beim gemeinsame Kand gefrot. Dat wier e Grond gewiescht, d’Fra dout ze maachen. D’Geriicht huet et als erwisen ugesinn, dass de Mann d’Dot an d’Verstoppe vun der Läich akribesch geplangt hat. Ënner engem falsche Virwand hat hien an engem Raum net wäit vun der Garage e Lach gegruewen. Donieft huet hien och dofir gesuergt, dass seng nei Partnerin um Dag vum geplangte Mord net doheem war.

Hien huet d’Affer de 17. Juli a säin Haus gelackelt. Do huet hien d’Fra mat e puer Messerstéch ëmbruecht. D’Läich huet de Verurteelten dunn an dat preparéiert Lach geluecht a mat Bëtong, dee séier dréchent, zougeschott.

Mam Urteel ass d’Geriicht ënnert der Fuerderung vum Parquet bliwwen. Dësen hat nieft liewenslaangem Prisong op eng Dot mat besonnesch schwéierer Schold gepocht. Domat wier et net méiglech gewiescht, no 15 Joer kënne fréizäiteg entlooss ze ginn. D’Verdeedegung hat op eng Verurteelung wéinst Doudschlag plädéiert.

Am meeschte gelies
Jong vum Regisseur Rob Reiner a senger Fra Michele
Nick Reiner plaidéiert viru Geriicht op "net schëlleg" am Mord vu sengen Elteren
Ulafplaz fir Jonker am Norden
Neien Hôpital de jour fir d'Jugendpsychiatrie zu Wolz
Video
Audio
Fotoen
3
"Chemin cyclable"
Méi Plaz fir de Vëlo op der Strooss tëschent Alzeng a Siren
Video
Fotoen
5
Op der Pompel
95er Bensinn gëtt méi deier
Parquet général freet Confirmatioun vum Urteel
Notaire soll Blanchimentsrichtlinnen net respektéiert hunn
Audio
Weider News
Den Achraf Hakimi virum Allersmatch an den Champions-League Playoffs géint den AS Monaco den 17. Februar 2026.
Parquet vun Nanterre
PSG-Profi Achraf Hakimi muss wéinst Vergewaltegungsvirwërf viru Geriicht
Video
Die belgischen Behörden haben kinderpornografische Bilder in der Zelle des verurteilten Kindermörders Marc Dutroux gefunden.
Ermëttlunge lancéiert
Kannerpornografesch Fotoen an der Zell vum belsche Seriemäerder Dutroux fonnt
Ukrainesch Rekrutte bei enger Militärübung an der Regioun Saporischschija.
4 Joer Krich an der Ukrain
D'Leed an de Präis vum Status Quo gi permanent an d'Luucht
Video
10
An Epstein-Affär verwéckelt
Fréiere brittesche Minister Mandelson op Kautioun fräi
Video
No Urteel géint US-Stroftaxen
US-Liwwerfirma Fedex verklot elo d'US-Regierung
Video
10
Ukrainesch Zaldoten attackéieren den 21. Januar 2026 Positioune vu russeschen Truppen.
4 Joer Krich an der Ukrain
Vun Iwwerfall, Géigenoffensiven, Dronekrich a Verhandlungen ouni Duerchbroch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.