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Erfurt (D)Massiv Protester géint AfD-Parteikongress, Tino Chrupalla mat iwwer 70% als Parteichef confirméiert

RTL mat AFP
Um AfD-Bundesparteidag gouf de Parteichef Tino Chrupalla a sengem Amt confirméiert, dat mat insgesamt 70,05 Prozent vun alle Votten.
Update: 04.07.2026 13:48
© JOHN MACDOUGALL/AFP

Domadder krut hie manner Stëmmen, wéi nach beim leschte Parteidag virun zwee Joer, wéi hien 82,7 Prozent krut. De sächseschen AfD-Politiker ass zanter 2019 Co-President vun der an Deeler rietsextreemer Partei zesumme mat der Alice Weidel, déi am Nomëtteg och an hirem Amt soll bestätegt ginn.

A senger Ried virum Vott hat de Chrupalla d'AfD als bereet erkläert, fir Regierungsresponsabilitéit z'iwwerhuelen. "Mir wäerte gewannen", sot hie bei der Begréissung vun den Delegéierten. "Villäicht kënne mir geschwë schonn eleng regéieren", sou de Chrupalla mat Hibléck op d'Landtagswalen an Ostdäitschland.

De Parteikongress war vu massive Protester begleet ginn, zu deenen ënnert anerem d'Bündnis "Zusammenstehen", den däitsche Gewerkschaftsbond, Fridays for Future an och Kiercheverbänn opgeruff haten. Der Police no, déi mat dausende Beamten am Asaz war, hu sech e Samschdeg am Mëtteg ronn 25.000 u Maniffe géint d'AfD bedeelegt. E Blockage ass den Demonstranten allerdéngs net gegléckt, dat well sëllegen AfD-Delegéiert schonn an der Nuecht an der Erfurter Messehal ukomm waren.

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