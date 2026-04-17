RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

FrankräichMéiglecht Affer vum Serievergewalteger Dominique Pelicot exhuméiert

AFP, iwwersat vun RTL
Am Fall vum verurteelte Serievergewalteger Dominique Pelicot ass eng Fra exhuméiert ginn, déi méiglecherweis vun him kéint doutgemaach gi sinn.
Update: 17.04.2026 06:00
Im Fall des verurteilten Serienvergewaltigers Dominique Pelicot ist eine möglicherweise von ihm getötete Frau exhumiert worden. Die Staatsanwaltschaft in Nanterre bestätigte dies.
© AFP/Archiv

De Parquet vun Nanterre huet en Donneschdeg confirméiert, datt eng jonk Immobilienagentin, déi 1991 beim Besuch an enger Wunneng vergewaltegt an ëmbruecht gouf, exhuméiert gouf.

D’Béatrice Zavarro, dem Pelicot seng Affekotin, hat d’Exhuméierung ugefrot. Mat engem Resultat vun den Analyse gëtt eréischt an e puer Woche gerechent. Den Dominique Pelicot hat d’Verantwortung fir d’Dot ofgestridden.

Hien hat allerdéngs een Deelgeständnës an engem änleche Fall gemaach, an deem et ëm eng versichte Vergewaltegung vun enger anerer Immobilienagentin am Joer 1999 goung. Nodeems een DNA-Test Beweiser geliwwert hat, huet de Pelicot gestanen, déi jonk Fra ausgedoen ze hunn. Hien hätt si allerdéngs net wëlle vergewaltegen. Den Ermëttler no waren d’Ëmstänn vu béiden Doten änlech: Béid Frae goufe gefesselt, a béide Fäll gouf Äther als Déidungsmëttel benotzt.

Den Dominique Pelicot war am Dezember 2024 an engem Prozess zu Avignion, deen international Welle geschloen huet, zu enger Héchststrof vun 20 Joer Prisong verurteelt ginn. Hien hat gestanen, seng fréier Fra Gisèle bal 10 Joer laang ëmmer nees mat Medikamenter entschlof ze hunn, si vergewaltegt ze hunn a si am Internet och anere Männer fir de Viol ugebueden ze hunn.

Nieft dem Pelicot waren am Prozess 50 Matugeklote schëlleg gesprach an zu Prisongsstrofe vun tëscht 3 bis 15 Joer verurteelt ginn. D’Gisèle Pelicot hat een ëffentleche Prozess gefrot a gëllt zanterhier als Virreiderin fir aner Affer.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.