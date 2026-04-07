Méi wéi 57 Joer no berüümter "Earthrise"-FotoNASA verëffentlecht Bild vun "Äerdënnergang", festgehale vun der Artemis-II-Crew

Méi wéi 57 Joer nodeems Membere vun der Apollo-8-Missioun en ikonescht Bild vun eisem Planéit hannert dem Mound-Horizont geschoss hunn, gouf et elo e "Remake".
Update: 07.04.2026 16:44
© HANDOUT/AFP Photo / NASA

En Dënschdeg huet d’NASA eng Foto vun der Äerd verëffentlecht, festgehale vun der Artemis-II-Ekipp, déi sech jo den Ament op enger Mound-Ëmkreesungsmissioun befënnt. Ze gesinn ass d’Äerd hannert dem Mound-Horizont, wéi se an der Donkelheet “ënnergeet” an d’Form vun enger Séchel unhëlt.

D’Foto, déi aus der Orion-Kapsel vun der US-amerikanesch-kanadescher Ekipp ronderëm de Reid Wisemann, d’Christina Koch, de Victor Glover an dem Jeremy Hansen geschoss gouf, mécht Erënnerungen un déi berüümt “Earthrise"- also “Äerdopgang"-Foto vum 24. Dezember 1968 vum Bill Anders wakereg. D’Foto, déi den Astronaut deemools am Kader vun der Apollo-8-Missioun gemaach huet, ass och haut nach weltbekannt a gëllt als eng vun de wichtegsten an der Weltgeschicht.

