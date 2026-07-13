RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

An der Nuecht op e MéindegNei US-Attacken am Iran, Strooss vun Hormus bleift Sträitpunkt

RTL Lëtzebuerg
No neien US-Attacken op iranesch Militär-Infrastruktur huet Teheran annoncéiert, d'Strooss vun Hormus weider zouzeloossen.
Update: 13.07.2026 06:19
(FILES) Vessels are seen anchored in the Strait of Hormuz, off the port city of Khasab on Oman’s northern Musandam Peninsula on May 17, 2026.
Schëffer, déi an der Strooss vun Hormus blockéiert sinn.
© AFP/

D'USA hunn an der Nuecht op e Méindeg nees den Iran ugegraff. D'US-Militär huet d'Attacke selwer gemellt. D'Zil wär et gewiescht, den Iran dorun ze hënneren, Handelsschëffer an der Strooss vun Hormus zu attackéieren. US-amerikanesch Medien hate virdru scho vun neien Attacke géint den Iran geschwat. Och Rakéite-Positiounen an iranesch Fluchofwier wären an d'Viséier geholl ginn, grad ewéi Booter vun der Revolutiounsgard.

Teheran huet d'Attacke condamnéiert. Déi diplomatesch Efforten aus de leschte Méint wäre fir näischt. Et ass déi véiert Well vun Attacken zanterdeem de Konflikt e Mëttwoch nees opgeflaamt war. Den Iran huet sech mat Ugrëff op Ziler an e puer Golfstaate revanchéiert.

D'iranesch Revolutiounsgard huet och betount, dass d'Strooss vun Hormus zoubleiwe géif, bis déi amerikanesch Interventiounen an der Regioun eriwwer sinn. Den USA no kontrolléiert den Iran dee Passage awer guer net.

Am meeschte gelies
Deel vun Dännebësch zerstéiert
Gréissert Feier bei Konsdref ausgebrach, Flamen awer séier ënner Kontroll
Video
Fotoen
Ironman 70.3 Lëtzebuerg
Anna Reiff gewënnt Ironman bei den Dammen
Video
Fotoen
0
2016 am Elsass verschwonn
Och um Mëllerdall-Trail gëtt elo nom Sidney Lute gesicht
Video
Géint d'Vergiessen
Schüler kréien Abléck an den Zweete Weltkrich
Audio
Fotoen
Joint an der Ëffentlechkeet gefëmmt
Persoun zu Wolz mat ronn 300 Gramm Haschisch erwëscht
Weider News
Foto vum Brand am Bësch zu Fontainebleau den 12. Juli 2026.
800 Hektar Bësch zu Fontainebleau ofgebrannt
Éischte Kéier zwee Läschfligeren a Regioun Paräis geschéckt
Bei einem Straßenfest in Chile hat ein Autofahrer am Sonntag mehrere Menschen überfahren und Polizeiangaben zufolge mindestens sechs Menschen getötet.
Sechs Doudeger am Chile
Automobilist rennt a Grupp vu Leit op Stroossefest
Thailand
Op d'mannst 27 Doudeger bei Feier a Bar zu Bangkok
Video
Netanjahu ënner Drock
Israel wielt de 27. Oktober en neit Parlament
Op Invitatioun vum Emmanuel Macron
Premier Luc Frieden fir franséischen Nationalfeierdag zu Paräis
5
Brand a Provënz Almeria
Déidlechste Bëschbrand vum 21. Joerhonnert a Spuenien
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.