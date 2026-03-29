NorditalienOnbekannter klauen Tabloe vu Renoir, Cézanne a Matisse

RTL mat AFP
Wéi déi italieenesch Police e Sonndeg matdeelt, koum et lescht Woch an der Provënz Parma zu engem spektakulären Déifstall vu Konschtbiller.
Update: 29.03.2026 20:43
© MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Véier maskéiert Männer hunn deemno an der Nuecht vu leschtem Sonndeg op Méindeg aus dem Site vun enger bedeitender Konscht-Stëftung dräi Konschtwierker geklaut. Et soll sech dobäi ëm wäertvoll Biller vum Auguste Renoir, Paul Cézanne an Henri Matisse handelen, méi prezis ëm “Les poissons”, “Nature morte au plat des cérises” an “Odalisque sur la terrasse”.

De betraffene Site, aus deem d’Biller geklaut goufen, gehéiert zur Stëftung “Fondazione Magnani Rocca”. Déi véier Verdächteg wieren duerch d’Haaptentrée agebrach an duerno mat de Biller duerch e Park geflücht. Déi italieenesch Police huet eng Enquête lancéiert, och Videomaterial vun den Iwwerwaachungskamerae gëtt den Ament ausgewäert. De Wäert vun den Tabloe läit bei e puer Milliounen Euro.

Am meeschte gelies
Streck gouf gespaart
Frontalkollisioun tëscht Stafelter an Helsem - dräi Persoune verwonnt
Fotoen
Première zu Lëtzebuerg
D'Elisabeth Margue ass déi éischt Ministesch, déi am Amt schwanger ass
Video
Audio
42
Grousse Géigewand fir den Trump
An den USA waren iwwer 8 Millioune Leit bei den "No Kings"-Demonstratiounen op der Strooss
15
Formel 1
Kimi Antonelli no zweeter Victoire neie Leader am WM-Klassement
11
Sonndesinterview mat der Natascha Reuter
Dieteticienne réit, "sech emol nees a seng Kichen ze trauen an Zäit huelen, eppes Neies z'entdecken"
Video
Audio
9
Weider News
Éischte Kéier zanter Joerhonnerten
Israeelesch Police ënnerseet laténgeschem Patriarch Accès zur Kierch vum hellege Graf
Wetten op de Krich
Wéi Finanzmäert Millioune maachen – a firwat d'Kritik wiisst
Video
3
Der sozialistische Politiker Emmanuel Grégoire ist vom Stadtrat in Paris zum neuen Bürgermeister der französischen Hauptstadt gewählt worden.
Nofollger vum Anne Hidalgo
Sozialist Emmanuel Grégoire zum neie Paräisser Buergermeeschter gewielt
Baden-Württemberg
Dräi Blesséierter no Groussbrand an enger Disko mat 750 Leit
Das US-Verteidigungsministerium hat Medienberichten zufolge weit fortgeschrittene Pläne für eine wochenlange Bodenoffensive im Iran vorgelegt. Die Pläne umfassten Einsätze auf der Insel Charg sowie in Küstenstandorten nahe der Straße von Hormus.
US-Medie mellen
Den US-Verdeedegungsministère soll eng Buedemoffensiv am Iran preparéieren
De Sëtz vun der WTO zu Genf.
Duerchbroch a Verhandlungen net a Siicht
D'Welthandelsorganisatioun WTO wäert esou séier nach net reforméiert ginn
