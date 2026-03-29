Véier maskéiert Männer hunn deemno an der Nuecht vu leschtem Sonndeg op Méindeg aus dem Site vun enger bedeitender Konscht-Stëftung dräi Konschtwierker geklaut. Et soll sech dobäi ëm wäertvoll Biller vum Auguste Renoir, Paul Cézanne an Henri Matisse handelen, méi prezis ëm “Les poissons”, “Nature morte au plat des cérises” an “Odalisque sur la terrasse”.
De betraffene Site, aus deem d’Biller geklaut goufen, gehéiert zur Stëftung “Fondazione Magnani Rocca”. Déi véier Verdächteg wieren duerch d’Haaptentrée agebrach an duerno mat de Biller duerch e Park geflücht. Déi italieenesch Police huet eng Enquête lancéiert, och Videomaterial vun den Iwwerwaachungskamerae gëtt den Ament ausgewäert. De Wäert vun den Tabloe läit bei e puer Milliounen Euro.