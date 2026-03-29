Earth Hour

D'Aktioun soll drun erënneren, datt och kleng Gesten – wéi eng Stonn d'Luuchten ausschalten – e wichtegt Zeeche fir d'Ëmwelt kënne sinn.
Update: 29.03.2026 08:46
Eemol mat an eemol ouni: De Palast vun der Kultur zu Warschau a Polen wärend der Earth Hour.
© Photo by Wojtek Radwanski / AFP

E Samschdeg den Owend gouf weltwäit d’Earth Hour gefeiert – eng Klima-Aktioun, bei där bekannt Gebaier an Attraktioune fir eng Stonn hir Luuchte ausgeschalt hunn, fir e Symbol fir de Klimaschutz ze setzen.

Zu de Plazen, déi traditionell d’Luuchte fir Earth Hour ausschalten, gehéieren z. B. den Eiffeltuerm zu Paräis, d’Brandenburger Tor zu Berlin, de Big Ben zu London oder d’Akropolis zu Athen.

Och an anere Regiounen – vun der Karibik bis Australien – gouf un der weltwäiter Beweegung deelgeholl. D’Earth Hour gëtt zanter 2007 vum WWF organiséiert an ass mëttlerweil eng vun de gréisste globalen Klima-Initiativen.

D'Aktioun soll drun erënneren, datt och kleng Gesten – wéi eng Stonn d'Luuchten ausschalten – e wichtegt Zeeche fir d'Ëmwelt kënne sinn.

Verdächtege festgeholl
Zu Esch koum et e Samschdeg zu engem déidleche Virfall
Mat Hënn aus dem Déierenasyl spadséiere goen
"D'Hënn si fräi duerch de Park gelaf a mir hu versicht, si erëm anzefänken"
Gefälschte Versioune vu MyGuichet a LuxTrust
Verdächtegen am Kader vu grousser LuxTrust-Bedruchsaffär a Spuenien festgeholl
Milliounen Demonstranten an den USA erwaart
Et kéinten déi gréissten Demonstratioune bis ewell géint den Donald Trump ginn
Drama an der Ostsee geet an nächst Ronn
Bockelwal konnt sech e Samschdegowend befreien, sëtzt awer schonn nees fest
Im Beisein von Machthaber Kim Jong Un hat Nordkorea laut Staatsmedien einen neuen Raketenantrieb getestet. Der Test des Feststoffraketenantriebs sei "Teil des nationalen Verteidigungsentwicklungsplans im Zeitraum des neuen Fünfjahresplans".
Nordkorea
Ënner Opsiicht vum Kim Jong Un gouf en neie Feststoff-Rakéitenundriff getest
Millionen von Menschen sind in den USA bei den dritten landesweiten Großdemonstrationen unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) gegen Präsident Donald Trump und seine als autoritär kritisierte Regierungsführung auf die Straßen gegangen.
Grousse Géigewand fir den Trump
An den USA waren iwwer 8 Millioune Leit bei den "No Kings"-Demonstratiounen op der Strooss
Weltweit sterben jedes Jahr eine Viertelmillion Menschen an einer Hirnhautentzündung - besonders viele von ihnen in Afrika. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Samstag in der Fachzeitschrift "Lancet Neurology" veröffentlichten Studie.
Etüd
Weltwäit stierwen all Joer ronn 250.000 Mënschen un enger Meningite
Die französische Polizei hat einen Sprengstoffanschlag auf die Pariser Niederlassung der US-Großbank Bank of America vereitelt. Nach Angaben der Ermittler wurde ein Verdächtiger gefasst.
Paräis
Police verhënnert Attentat op Bank of America
D'Insel Kreta
Virun der Insel Kreta
22 Flüchtlinge hunn de Wee vu Libyen eriwwer a Griicheland net iwwerlieft
Iran-Krich
Donald Trump beschwéiert sech weider iwwer Manktem un Ënnerstëtzung vun NATO-Memberen
