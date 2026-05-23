Haus an de Koup gefallOp d'mannst 15 Doudesaffer no Ongléck a Marokko

AFP, iwwersat vun RTL
Ëmmer nees ginn an der marokkanescher Stad Fes Haiser gebaut, ouni d'Virschrëften anzehalen.
Update: 23.05.2026 07:33
Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in der nordmarokkanischen Stadt Fes hat sich die Zahl der Toten auf 15 erhöht. Unter ihnen sind zwei Kinder.
An engem Quartier vun der marokkanescher Stad Fes an op en Neits en Haus an de Koup gefall.
© AFP

Nodeems en Donneschdeg net wäit vun der nordmarokkanescher Stad Fes en Haus an de Koup gefall ass, klëmmt d'Zuel un Doudegen op 15. Dat mellt de Parquet e Freideg. Deemno sinn zwee Kanner ënner den Doudesaffer. Fënnef weider Leit goufe blesséiert.

Nodeems d'Haus an de Koup gefall war, war virop net kloer, wéi vill Leit zum Zäitpunkt vum Ongléck am Appartementshaus waren. En Donneschdeg ware fir d'éischt néng Läiche fonnt ginn. Dee Bilan ass antëscht op op d'mannst 15 geklommen.

An de Quartiere ronderëm Fes ginn ëmmer nees Haiser gebaut, ouni datt déi néideg Virschrëften agehale ginn. Leschten Dezember waren 22 Leit ëm d'Liewe komm, wéi zwee Gebaier an de Koup gefall sinn. Am Mee zejoert koumen néng Doudeger dobäi, wéi zu Fes selwer e Wunnhaus zesumme gefall ass.

