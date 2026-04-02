Am Oste vun IndonesienOp d'mannst een Doudege bei Äerdbiewe vun der Stäerkt vu 7,4

AFP, iwwersat vun RTL
Am Oste vun Indonesien goufen d'Leit an der Nuecht vun engem schwéieren Äerdbiewe wakereg gemaach.
Update: 02.04.2026 10:41
Bei einem schweren Erdbeben der Stärke 7,4 im Osten Indonesiens ist nach Angaben örtlicher Behörden mindestens ein Mensch getötet worden. Eine von einem US-Überwachungszentrum ausgesprochene Tsunami-Warnung wurde später zurückgenommen.
Am Oste vun Indonesien ass en Haus bei engem Äerdbiewe vun der Stäerkt vu 7,4 op der Richterskala an de Koup gefall.
© AFP

Bei engem schwéieren Äerdbiewe vun der Stäerkt 7,4 am Oste vun Indonesien ass lokalen Autoritéiten no op d’mannst eng Persoun ëm d’Liewe komm. D’Affer wier ënnert de Stécker vun engem Gebai zu Manado, dat an de Koup gefall war, begruewe ginn, wéi e Spriecher vum Sich- a Rettungsdéngscht en Donneschdeg der Noriichtenagence AFP géigeniwwer matgedeelt huet. Eng weider Persoun wier beim Virfall um Bee blesséiert ginn.

Virdrun hat d’US-Äerdbiewewuecht USGS d’Äerdbiewe gemellt. An enger Déift vu 35 Kilometer ënnert dem Mier hat de Buedem géint 6.48 Auer eiser Zäit (00.48 Auer MESZ) mat enger Stäerkt vu 7,4 Punkten op der Richterskala am Oste vun Indonesien geziddert.

En Iwwerwaachungszenter am US-Bundesstaat Hawaii hat viru méigleche “geféierlechen Tsunami-Wellen” am Ëmkrees vun 1.000 Kilometer ëm den Epizenter gewarnt. Op verschiddene Küste vun Indonesien wieren Tsunami-Welle mat enger Héicht vu bis zu engem Meter iwwer dem Peegel méiglech. Méi kleng Welle kéinten och Guam, Japan, Malaysia, Palau, d’Philippinnen an den Taiwan erreechen. Eng zwou Stonne méi spéit huet d’Autoritéit Entwarnung ginn.

Ronn eng hallef Stonn nom Biewen huet déi geologesch Autoritéit BMKG eng 75 Zentimeter héich Wellen an der Provënz Nordminahasa am Norde vun der Isnel Sulawesi gemellt. Zu Bitung am Nordoste vun der Insel Sulawesi goufen 20 Zentimeter héich Welle gemooss. Nërdlech vun der Insel Ternate an der indoneesescher Provënz Nordmolukken goufe ronn 30 Zentimeter héich Welle registréiert.

Enger AFP-Journalistin zu Manado no wieren d’Leit wéinst dem Biewe wakereg ginn an aus den Haiser gelaf. D’Biewen hätt “zimmlech laang” gedauert, hätt awer net fir “nennenswäert Schied” gesuergt.

An Indonesien ginn et wéinst senger Lag am Pazifesche Feierréng méi dacks Äerdbiewen. 2004 war d’Provënz Aceh bei enger Äerdbiewen- an Tsunami-Katastroph uerg zerstéiert ginn, deemools waren eleng an Indonesien 170.000 Leit ëm d’Liewe komm.

No 35 Joer Beruffspompjee an d’Pensioun
"E jonkt Meedchen huet meng Hand gehalen an net méi lassgelooss"
Video
Fotoen
8
Wollt eng Verkéierskontroll evitéieren
22 Joer jonke Mann gëtt no Poursuite zu Saarbrécken vun der Police erschoss
Fotoen
Sonndesinterview mat zwou Kriminologinnen
"Kee wëll an de Prisong kommen, dat ass net e Wee, deen ee wielt"
Video
47
Schonn e Freideg geschitt
Lëtzebuerger fält u Klotermauer zu Audun-le-Tiche a stéisst sech de Kapp
Helikopter bei Sich am Asaz
Police stoppt no Abréch zu Ollem a Capellen eng Rei presuméiert Täter
Weider News
Leeft elo op Dënschdeg den Owend aus
Den Donald Trump huet den Iran op de Soziale Medien nach eng Kéier u säin Ultimatum erënnert
Tragescht Ongléck
Bam op Grupp vu Leit gefall: 3 Doudesaffer bei Ouschter-Ausfluch zu Flensburg
US-Kampfjet iwwer Iran ofgeschoss
Zweeten Zaldot konnt no Sichaktioun gerett ginn
Ukrain-Krich
5 Doudesaffer bei Dronenattack zu Nikopol
5,2 op der Richterskala
Am Oste vun der Tierkei ass et e Samschdeg de Moien zu engem Äerdbiewe komm
Leeft elo op Dënschdeg den Owend aus
Den Donald Trump huet den Iran op de Soziale Medien nach eng Kéier u säin Ultimatum erënnert
