Schëss zu Prüm (D)Polizistin bei Asaz ugeschoss a blesséiert, Täter ass op der Flucht

Wéi d'Tréierer Police mellt, koum et en Dënschdeg zu Prüm zu engem Policeasaz, bei deem eng Beamtin vun engem 25 Joer alen Täter ugeschoss gouf.
Update: 07.04.2026 17:22

Si gouf dobäi liicht blesséiert. Wéi et heescht, wier de Verdächtegen an e Bësch, net wäit fort geflücht. D’Police huet eng Sich no him lancéiert, d’Leit si gebieden de Mann op guer kee Fall unzeschwätzen, keen an der Ëmgéigend mam Auto matzehuelen an d’Police ze kontaktéieren, falls si hie gesinn. De ronn 1,67 Meter grousse Mann gëtt vun der Police als dënn beschriwwen, wärend der Dot hat hien e beigë Pullover mat Kaputz un, eng donkelblo Joggingsbox a wäiss Schong. Et kéint iwwerdeems net ausgeschloss ginn, datt hie sech an engem “psycheschen Ausnamezoustand befënnt”. Verschidden däitsch Medie mellen iwwerdeems, datt de flüchtegen Täter der Police bekannt wier.

Hiweiser si fir d’Police vun Tréier, déi iwwert den däitschen Noutruff 110 oder iwwer d’Nummer 0651 983-40022, respektiv +49 651 983-40022 ka kontaktéiert ginn.

Op hirem Site huet d’Police dës Foto vum flüchtegen Täter Justin K. verëffentlecht
© Collage via polizei.rlp.de

Am meeschte gelies
Zu Arel
Gréissert Feier an engem Restaurant an der Avenue de Longwy
42 Meter héije Mobilfunkmast zu Haler
"D’Gemeng sot, et wier eng kleng Antenn"
Audio
Fotoen
28
Motorsport
Zu Luerenzweiler gouf e Méindeg nees d'Biergcourse gefuer
Video
Fotoen
Traditionelle Startschoss
De Weekend war den Optakt vun der Touristesaison zu Veianen
Video
Fotoen
Sprit gëtt knapp, Lëtzebuerg aktuell net betraff
Europa virun engem "schwaarze Mount", esou de Chef vun der IEA
12
Weider News
D'Gespréicher tëscht dem Iran an den USA ginn zu Genève an der Schwäiz ofgehalen.
No Ultimatum vum Donald Trump
Iran brécht Friddensverhandlunge mat den USA of
Méi wéi 57 Joer no berüümter "Earthrise"-Foto
NASA verëffentlecht Bild vun "Äerdënnergang", festgehale vun der Artemis-II-Crew
1
Virum israeelesche Konsulat zu Istanbul
Ee vun dräi Täter bei Schosswiessel mat Police erschoss
Video
Ënnert Kabes verstoppt
Thailännesch Police saiséiert 1,6 Tonnen Drogen an enger Camionnette
Video
Vente vu Goodyear-Pneuen am Internet
Feelerhaft Camionspneuen nach nei ze kréien ?
Police a Pompjeeë sinn um Accident op der Plaz, de Maschinist ass beim Accident de 7. Abrëll ëm d'Liewe komm.
Maschinist bei Accident gestuerwen
TGV mat Camion am Pas-de-Calais kollidéiert
