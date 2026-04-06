RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No rezenten Ukënnegung vum Donald TrumpPräis fir de Barrel Pëtrol ass héich an déi nei Woch gestart

RTL Lëtzebuerg
Ufank der Woch louch de Präis bei 111 US-Dollar fir ee Barrel Pëtrol
Update: 06.04.2026 10:24
© RTL Archiv

De Präis fir ee Barrel Pëtrol ass no der rezenter Ukënnegung vum Donald Trump nach emol méi héich an déi nei Woch gestart. Dëse läit elo bei 111 US-Dollar, also ronn 40 Dollar méi, wéi nach virum Ufank vum Iran-Krich.

Well d’Strooss vun Hormus zou ass, huele jo vill Handelsschëffer de Wee ronderëm den afrikanesche Kontinent, dat laanscht Südafrika.

Zu Kapstadt goufen am Mäerz bis zu 20 Schëffer méi an der Moyenne pro Dag gezielt. Dës Route verlängert de Wee tëscht Asien an Europa awer ëm 10 bis 20 Deeg.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.