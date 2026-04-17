RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Appell confirméiert30 Joer Prisong fir Hëllef bei Attentat op Stroossbuerger Chrëschtmaart 2018

RTL mat AFP
Well hien dem Täter gehollef hat beim Beschafe vun enger Waff, ass e 44 Joer alen Ivorer zu 30 Joer Prisong verurteelt ginn.
Update: 17.04.2026 19:26
Den Affer vu Stroossbuerg gëtt zanter dem Uschlag reegelméisseg geduecht
© ELYXANDRO CEGARRA/Anadolu via AFP

D’Cour d’assises spéciale d’appel zu Paräis huet d’Urteel aus éischter Instanz confirméiert. De virbestrooften Audrey Mondjehi ass zu 30 Joer Prisong verurteelt ginn, déi éischt 20 dovun ouni Chance op fréizäiteg Entloossung. De Mondjehi hat dem Dschihadist Chérif Chekatt gehollef, sech eng Waff ze besuergen, mat där dësen 2018 zu Stroossbuerg um Chrëschtmaart fënnef Persounen erschoss an 11 weiderer blesséiert hat. No enger zwee Deeg laanger Flucht war den Terrorist am Neudorf vu Stroossbuerg, wou hie grouss gi war, neutraliséiert ginn.

De Verurteelten huet weider bestridden, vum Chekatt senger Radikalisatioun gewosst ze hunn, wéi hien him gehollef hat, eng Waff ze kréien. 2007 hat déi Zwee sech am Prisong kennegeléiert. Donieft wäert sech de gebiertegen Ivorer Mondjehi net méi a Frankräich dierfen ophalen.

Weider Urteeler

An éischter Instanz waren zwee weider Intermediairen am Zesummenhang mam Attentat zu Prisongsstrofe vu véier a fënnef Joer verurteelt ginn. Dës sinn op ee Joer a 6 Méint, jeeweils mat Sursis, erofgesat ginn. En drëtten Ugekloten ass fräigesprach ginn.

Den 80 Joer alen Albert B., deen dem Mondjehi an dem Chekatt puer Stonne virum Uschlag d’Waff vun der Dot verkaaft hat, wäert guer net viru Geriicht kommen. Enn 2025 war an enger medezinescher Expertis constatéiert ginn, datt säi Gesondheetszoustand net “kompatibel” wier mat engem Erschénge viru Geriicht. Scho beim Urteel an éischter Instanz war de B. net present gewiescht.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.