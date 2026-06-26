E franséische Student, deem virgeworf gëtt, zu Singapur e Stréihallem ofgeleckt an dunn zeréck an en Automat fir Orangejus gestach ze hunn, wäert am Juli viru Geriicht eng Ausso zu de Virwërf maachen. Am Fall vun enger Verurteelung kéint him eng Prisongsstrof droen.
Den Didier Gaspard Owen Maximilien, deen en Donneschdeg 19 Joer al ginn ass, soll e Video vun der Aktioun op de Soziale Medie publizéiert hunn. De Video huet séier d'Ronne gemaach an zu Singapur fir vill Kritik gesuergt.
Kuerz drop gouf de jonke Mann a Singapur festgeholl. D'Land ass bekannt dofir, Verstéiss géint d'ëffentlech Uerdnung streng ze bestrofen.
Säin Affekot huet e Freideg virun engem Bezierksgeriicht erkläert, datt säi Client – deen net perséinlech bei der Verhandlung dobäi war – den 13. Juli eng Ausso zu de Virwërf maache wäert. De Maximilien, deen zu Singapur studéiert, ass géint Kautioun op fräiem Fouss.
Am Fall vun enger Verurteelung wéinst ëffentlecher Belästegung riskéiert hien eng Prisongsstrof vu bis zu dräi Méint an eng Geldstrof.
Zousätzlech gëtt him Saachbeschiedegung virgeworf. Hie soll gewosst hunn, datt säi Verhale beim Bedreiwer vum Automat, der Firma iJooz, e finanzielle Schued géif verursaachen. D'Entreprise huet missten all 500 Stréihällem am Automat austauschen.
Op dësem Virworf stinn am Fall vun enger Verurteelung bis zu zwee Joer Prisong an eng Geldstrof. Béid Delikter sollen den 12. Mäerz geschitt sinn.
Enn Abrëll hat d'Geriicht dem Maximilien erlaabt, Singapur fir dräi Wochen ze verloossen, fir e Stage zu Manila ze maachen, deen néideg war, fir säi Studium ofzeschléissen. An der Tëschenzäit ass hien nees op Singapur zeréckkomm.