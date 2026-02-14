RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fënnef europäesch Staaten deele matRusseschen Oppositionellen Nawalny wier mat Fräsche-Gëft ëmbruecht ginn

AFP, iwwersat vun RTL
Bei enger Analyse vum Nawalny senge stierflechen Iwwerreschter wier Epibatidin nogewise ginn.
Update: 14.02.2026 21:07
© AFP (Archiv)

Zwee Joer nom Doud vum russeschen Opsotionellen Alexej Nawalny an engem Stroflager a Sibirien si sech fënnef europäesch Staaten eens, dass dee 47 Joer ale Géigner vum Wladimir Putin vergëft gouf.

Ewéi Däitschland, Groussbritannien, Schweden, Frankräich an Holland e Samschdeg an enger gemeinsamer Erklärung um Bord vun der Münchener Sécherheetskonferenz matgedeelt hunn, wiere bei Analyse vum Nawalny senge stierflechen Iwwerreschter eendeiteg Spuere vu Gëft nogewise ginn. Konkret soll et sech ëm Spuere vun Epibatidin handelen, dem Gëft vum südamerikanesche Feil-Gëftfräsch. Dëst kënnt a Russland net an der Natur vir.

“Russland behaapt, dass den Nawalny een natierlechen Doud gestuerwe wier. Ugesiichts der Toxizitéit vun Epibatidin an de Symptomer, déi bekannt gi sinn, war d’Ursaach vum Doud allerdéngs mat héijer Warscheinlechkeet eng Vergëftung”, heescht et weider an der Erklärung.

Am meeschte gelies
Vältesdag: D'Margot an de René ginn duerch déck an dënn
"Et gouf keng Bänk am Park, op där mir eis net gekësst hunn"
Video
Fotoen
7
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Domen Prevc séchert sech Gold am Schisprangen
Video
7
MeteoLux
E Sonndeg ass mat tëscht 2 a 7 Zentimeter Schnéi ze rechnen
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
Police mellt
Kläpperei tëscht sechs Persounen zu Hollerech a Permis fort no Sträit mat Taxichauffer op der Gare
Weider News
Um Bord vun der Sécherheetskonferenz
Demonstratioun fir méi Demokratie am Iran zu München
3
Münchener Sécherheetskonferenz
Yuriko Backes a Xavier Bettel betoune Wichtegkeet vu staarkem Europa
Audio
Fotoen
15
Den italieeneschen Inneminister Matteo Piantedosi op enger Pressekonferenz no engem EU-Conseil.
Italien
Schëff vun Hëllefsorganisatioun "Humanity One" muss 60 Deeg am Hafe vun Trapani bleiwen
Méiglech Sabotage?
Schied um italieeneschen Zuchreseau wärend den olympesche Wanterspiller
Marco Rubio op Münchener Sécherheetskonferenz
USA an Europa musse "couragéiert, dynamesch an innovativ Allianz" sinn
Video
20
17 Prisonéier koume fräi
Parlament am Venezuela debattéiert iwwer Amnestiegesetz
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.