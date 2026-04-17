RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Versichte Mord - Schoss op oppener Strooss zu Namur

RTL Infos iwwersat vun RTL.lu
D'belsch Police konnt e jonke Mann verhaften, deen am Verdacht steet, en Dënschdeg zu Namur geschoss ze hunn.
Update: 17.04.2026 09:31
© Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Zu Namur hunn déi belsch Autoritéiten en 21 Joer jonke Mann festgeholl, dee verdächtegt gëtt, e Schoss op oppener Strooss ofginn ze hunn. Dat huet sech dësen Dënschdeg Nomëtteg op der Avenue des Combattants zougedroen.

Souwäit bis elo bekannt ass, huet de Verdächtegen op d’Vitrinn vun engem Buttek geschoss. Et gouf zum Gléck kee blesséiert.

Nom Tëschefall ass de Mann mam Vëlo geflücht a gouf dobäi vun zwou anere Persounen verfollegt, déi d’Situatioun beobacht haten. D’Police konnt déi dräi Persounen interpelléieren an huet eng Schosswaff séchergestallt, déi net wäit vum Tatort an der Strooss leie gelooss gouf.

Eng Enquête leeft. Dem jonke Mann, gebuer 2005, gëtt versichte Mord virgeworf.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.