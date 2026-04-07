RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ënnert Kabes verstopptThailännesch Police saiséiert 1,6 Tonnen Drogen an enger Camionnette

AFP, iwwersat vun RTL
Eng massiv Decouverte vu Ketamin a Metamphetamin huet déi thailännesch Police an der Provënz Ayutthaya gemaach.
Update: 07.04.2026 11:48
Thailännesch Police saiséiert 1,6 Tonnen Drogen
900 Kilogramm Ketamin a 700 Kilogramm Metamphetamin huet déi thailännesch Police op engem Pick-Up-Truck entdeckt. D’Droge waren ënnert Kabes vertoppt.

Eng Quantitéit vun insgesamt 900 Kilogramm Ketamin a 700 Kilogramm Metamphetamin huet déi thailännesch Police op engem Pick-Up-Truck entdeckt, wéi de Chauffer vun dësem grad op enger Bensinnsstatioun stoe bliwwe war, fir ze tanken. D’Droge wieren ënnert enger Charge Kabes verstoppt gewiescht. Den 39 Joer ale Chauffer gouf wéinst dem Verdacht op Drogentrafic festgeholl. Hien huet de Beamte géigeniwwer zouginn, datt hie fir den Transport vun den Drogen ëmgerechent knapp 2.600 Euro ugebuede krut. Him dreet elo eng liewenslänglech Prisongsstrof.

Thailand gëllt als ee vun den Zentre fir den illegalen Drogentrafic a Südostasien. Reegelméisseg saiséiert d’Police méi haart Droge wéi Heroin oder Metamphetamin. Engem UN-Rapport no soll am Joer 2024 eng Rekordquantitéit un insgesamt 236 Tonne Metamphetamin an Ost- a Südostasien saiséiert gi sinn, wat eng Hausse vu 24% par Rapport zum Joer virdrun duerstellt.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.