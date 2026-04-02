Keng MAGA-Spectateuren?Trump fuerdert seng Basis op, d'Concerte vum Bruce Springsteen ze boykottéieren

“De Bruce Springsteen, dee mëttelméissegen a langweilege Sänger, deen enger Quetsch, déi verdréchent ass, änelt an deen ënnert der Aarbecht vun engem schlechte plastesche Chirurg leit, leit zanter laangem un engem onheelbaren a schrecklechen Anti-Trump-Syndrom”, schreift den US-President op senger Plattform Truth Social.
“MAGA-Supporter sollen dës Concerten, déi vill ze deier a schlecht sinn, boykottéieren. Spuert Är haart verdéngte Suen. Amerika ass zeréck”, steet nach am Post vum US-President ze liesen.
De 76 Joer ale Sänger vu “Born in the USA” huet e Samschdeg seng Tour zu Minneapolis ugefaangen. D’Stad am US-Bundesstaat Minnesota war jo d’Epizentrum am Ufank vum Joer vun der Offensiv vun der Antiimmigratiounspolitik vun der amerikanescher Regierung esou wéi och d’Plaz, wou d’Oppositioun géint den US-President ëmmer méi grouss gouf.
Am Kader vun den “No Kings"-Protester hat de Springsteen e Samschdeg den Donald Trump als “korrupt, inkompetent, rassistesch an irresponsabel”, bezeechent an hien e “Verräter” genannt. Dono huet hie säi Lidd “Streets of Minneapolis” gespillt, wat als Hommage un d’Renee Good an den Alex Pretti geduecht war, déi vun den ICE-Agenten op oppener Strooss erschoss goufen.
Op senger “Land of Hope & Dreams American Tour” wäert de Springsteen an Dosende Stied an den USA optrieden, dat bis de 27. Mee.
E puer Deeg dono feiert den US-President da säin 80. Gebuertsdag mat engem eegene grousse Spektakel. Op der Wiss vum Wäissen Haus wäert nämlech en MMA-Ring opgeriicht ginn, wou sech de President a seng Gäscht Kämpf vun de Mixed-Martial-Arts-Kämpfer wäerten ukucken.
De Bruce Springsteen, deen als Stëmm vun den Amerikaner, déi ofgehaange goufen, zielt, hat wärend der Wal d’Kandidatin vun den Demokrate Kamala Harris ënnerstëtzt. Op senger Tour muss ee fir een Ticket tëscht 150 an 2.000 Dollar bezuelen.