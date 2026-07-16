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Flüchtlingsbooter verschwonnenUN fäerten iwwer 500 Doudeger no Schëffsaccidenter am Myanmar

RTL Lëtzebuerg
Nom Start vun zwee Flüchtlingsbooter aus dem Myanmar feelt vun iwwer 500 Leit all Spuer. D'UN fäerten eng uerg Tragedie.
Update: 16.07.2026 11:39
Membere vun der malaysescher Marinn bei der Sich no Iwwerliewenden no engem Ongléck vun engem Flüchtlingsboot aus dem Myanmar am November 2025.
Membere vun der malaysescher Marinn bei der Sich no Iwwerliewenden no engem Ongléck vun engem Flüchtlingsboot aus dem Myanmar am November 2025.
© STR/AFP

Zwou UN-Organisatiounen hu wéinst enger méiglecher Bootskatastroph a Südostasien mat méi wéi 500 Flüchtlingen u Bord Alarm geschloen. Zwee Booter sollen an de leschten Deeg vun der Küst vu Myanmar ofgeluecht hunn. Ee Boot mat ronn 250 Leit u Bord soll virleefege Rapporten no den 8. Juli ënnergaange sinn. Zu engem zweete Boot, op deem eng 280 Leit waren, wier kuerz nom Start de Kontakt ofgebrach, mellen d'UN-Organisatioun fir Migratioun (IOM) an d'UN-Flüchtlingswierk (UNHCR).

D'Flüchtlinge wieren am Myanmar gestart, u Bord wiere gréisstendeels Membere vun der moslemescher Rohingya-Minoritéit gewiescht, déi am majoritär buddhistesche Myanmar zanter Joren drangsaléiert ginn. Dorënner sollen och Leit aus dem risege Flüchtlingslager Cox's Bazar a Bangladesch gewiescht sinn. D'Leit gesinn no Joren a schlechte Konditioune keng Zukunftsperspektiv méi.

"Och wann d'Virfäll an d'Afferzuelen nach net offiziell confirméiert goufen, sinn d'UNHCR an d'IOM déif besuergt iwwer de méigleche Verloscht vu Mënscheliewen", esou d'Organisatiounen nach.

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