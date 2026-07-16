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17.907 Leit hu keen doheem méiAntëscht 4.829 confirméiert Doudeger no Äerdbiewen a Venezuela

RTL Lëtzebuerg
Gutt dräi Wochen no den uergen Äerdbiewen a Venezuela klëmmt d'Zuel vun de confirméierten Doudesaffer weider.
Update: 16.07.2026 11:36
D'UNO geet dovun aus, datt eng 2.500 Gebaier am Venezuela duerch d'Äerdbiewen schwéier beschiedegt oder komplett zerstéiert goufen.
Op d'mannst 17.907 Leit hunn duerch d'Äerdbiewen a Venezuela hir Haiser a Wunnenge verluer.
© MIGUEL MEDINA/AFP

De President vun der venezuelanescher Nationalversammlung Jorge Rodríguez huet matgedeelt, datt no den uergen Äerdbiewen a Venezuela am Juni antëscht 4.829 Doudeger confirméiert goufen. D'Zuel vun de Blesséierten ass onverännert bei 16.470 bliwwen, wärend 17.907 Leit weiderhi keen doheem méi hunn.

D'Europäesch Unioun huet iwwerdeem weider 20 Milliounen Euro zur Verfügung gestallt, fir de Leit a Venezuela ze hëllefen. Zéng Milliounen Euro wiere fir humanitär Mëttel virgesinn, weider zéng Millioune fir d'Ënnerstëtzung vun de Sich- a Rettungsekippe souwéi vun de medezineschen Ekippen a materieller Hëllef.

Den Ament ass d'EU-Kommissärin fir Preparatioun a Krisemanagement Hadja Lahbib a Venezuela. Do wäert si sech ënnert anerem mat Hëllefspartner a lokalen Autoritéiten an der Haaptstad Caracas treffen.

Enn Juni hat d'EU scho fënnef Milliounen Euro Direkthëllef fir dat südamerikanescht Land decidéiert. Iwwer 50 Milliounen Euro goufen ausserdeem schonn Ufank des Jores zur Verfügung gestallt, fir op déi humanitär Suitte vun der sozioekonomescher Kris a Venezuela ze reagéieren. Zanter Jore leit d'Land ënnert uergen ekonomeschen a politesche Problemer.

D'Biewen de 24. Juni hat d'Land onvirbereet getraff. Vill Gebaier ware kollabéiert, well ëmmer nees Standarde beim Bauen net agehale ginn. Donieft sinn de Katastropheschutz an d'medezinesch Infrastruktur schlecht opgestallt.

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