Nom schlëmme Bëschbrand an Andalusien klëmmt de Bilan vun den Doudesaffer op 13. De Groussdeel vun den Affer koum aus dem Ausland, ënner anerem aus Groussbritannien an der Belsch. D'Feier ass mëttlerweil ënner Kontroll.
Well d'Läichen duerch d'Flame sou staark beschiedegt goufen, hu Gen-Prouwe misse gemaach ginn, fir d'Affer identifizéieren ze kënnen. De Resultater vun den Autopsie no handelt et sech bei den Affer ëm aacht Fraen a fënnef Männer.
An der andalusescher Provënz Almería ass viru knapp enger Woch e grousst Feier ausgebrach. Dobäi sinn ongeféier 7.000 Hektar Land de Flamen zum Affer gefall. Grond fir d'Feier war warscheinlech e Stroumkabel, deen op déi ausgedréchent Vegetatioun gefall ass. Doropshin hu ronn 1.500 Leit d'Gebitt am Süden, an deem vill Auslänner wunnen, misse verloossen.
Spuenien ass staark vum Klimawandel an der domat verbonnener Erwiermung betraff. "Quasi all Dag am Summer 2026 goufe bis elo Temperature gemooss, déi iwwert der normaler Moyenne leien", deelt de Rubén del Campo, Meteorolog beim spuenesche Wiederdéngscht, mat.