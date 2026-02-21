RTL TodayRTL Today
RTL Today

Trotz EenegungUngarn dreet Ukrain mat Blockage vun Hëllefskredit

RTL Lëtzebuerg
Trotz Eenegung fir weider finanziell Hëllefe fir d'Ukrain dreet Ungarn elo domadder e Kredit an Héischt vun e puer Milliarden ze blockéieren.
Update: 21.02.2026 11:36
Obwuel d’EU-Parlament en Accord fir e weideren Hëllefskredit fir d’Ukrain fonnt huet, dreet den ungaresche Premier Viktor Orbán mat engem Blockage.
© FREDERICK FLORIN AFP

Esoulaang d’Ukrain den Transit vu Pëtrol iwwert déi sougenannt Druschba-Pipeline blockéiert, géif Ungarn den 90-Milliarden.-Euro-Prêt fir d’Ukrain blockéieren, esou den ungaresche Premier Viktor Orbán um Kuerznoriichtendéngscht X.

Och den ungareschen Ausseminister Peter Szijjarto huet dës Fuerderung widderholl. Net nëmmen Ungarn, mee och d’Slowakei geheien der ukrainescher Regierung vir, express d’Pëtrols-Liwwerungen iwwert dës Pipeline ze verhënneren. D’Druschba-Pipeline ass fir dës Länner besonnesch am Wanter immens wichteg, fir de russesche Pëtrol geliwwert ze kréien. Zanter Enn Januar fléisst näischt méi duerch déi Pipeline.

Weider News
E Samschdeg géint 14 Auer soll zu Lyon eng Marche fir de verstuerwene Rietsextreemist Quentin Deranque ofgehale ginn
Geplangt Marche fir verstuerwene Quentin Deranque zu Lyon
Autoritéite fäerten Debordementer, President Macron rifft zu Rou op
Trotz eigentlecher Wafferou attackéiert Israel bal deeglech Ziler am Libanon, sou wéi och hei am Süde vum Land am Duerf Kfar Kila Uganks Februar
Libanon
12 Doudeger a 25 Blesséierter no israeelesche Loftattacken
Archivfoto vun der Tour Montparnasse
Entwarnung no Bommenalarm zu Paräis
5 Sitte ware viséiert, 2 goufen evakuéiert, kee Sprengstoff fonnt
Poliziste bei der Perquisitioun um Terrain vum Schlass Windsor den 20. Februar 2026. Een Dag nodeems de fréiere Prënz Andrew festgeholl gi war.
Enquête géint fréiere Prënz Andrew
Perquisitiounen um Terrain vum Schlass Windsor gi weider
Fotoen
A Florida d'Artemis II-Rakéit
Artemis II-Missioun
Nasa plangt, fir Ufank Mäerz Mënschen erëm ronderëm de Mound ze schécken
Au Niger, dans le village de Guidan Ara, Nana Fatchouma Modi a été formée à l’élevage de chèvres. Mère veuve de 7 enfants, elle tente de subvenir aux besoins de sa famille par ses propres moyens. Malgré un contexte humanitaire très instable, elle et tant d’autres, subsistent grâce à l’aide internationale. (16 juin 2022)
Care: Correspondants Humanitaires
Le Niger: Un pays au bord du gouffre humanitaire
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.