D'USA wéilten "d'Wiechter vun der Hormus-Strooss" ginn, sou den US-President. D'Arméi géif "d'Schëffer vum Iran oder vun hire Clienten dorunner hënneren, an- oder auszelafen", heescht et weider. Fir alleguer déi aner Frachtschëffer géifen d'USA vun elo un ausserdeem eng Ofgab vun "20 Prozent op alleguer transportéiert Gidder" erhiewen, dat well ee fir de Schutz vun de Frachtschëffer suerge géif. D'Blockad géif direkt ëmgesat ginn.
E Spriecher vun der iranescher Arméi sot an engem Videomessage, Teheran géif d'Agräife vun den USA an der Strooss "ënner kengen Ëmstänn zouloossen". All Zesummenaarbecht vun de Golfstaate mat den USA géif ausserdeem als "Krichshandlung" betruecht ginn.