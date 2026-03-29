EtüdWeltwäit stierwen all Joer ronn 250.000 Mënschen un enger Meningite

AFP
iwwersat vun RTL Lëtzebuerg
Dat ass d'Resultat vun enger grousser Etüd, déi am "The Lancet Neurology" publizéiert gouf.
Update: 29.03.2026 07:10
Weltweit sterben jedes Jahr eine Viertelmillion Menschen an einer Hirnhautentzündung - besonders viele von ihnen in Afrika. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Samstag in der Fachzeitschrift "Lancet Neurology" veröffentlichten Studie.
© AFP/Archiv

Am meeschte betraff ass den afrikanesche Raum vu Senegal bis Äthiopien, mat den héchste Fallzuelen an Nigeria, dem Tschad an dem Niger. Ronn en Drëttel vun den Affer si Kanner.

Eng Meningite ass eng Entzündung ronderëm d’Gehier an d’Réckemuech, déi meeschtens duerch Viren oder Bakterien ausgeléist gëtt – bakteriell Infektioune si besonnesch geféierlech. Typesch Symptomer si staarke Kappwéi, e steift Genéck an héicht Féiwer.

Rezent gouf et och en Ausbroch a Groussbritannien, an der Grofschaft Kent, mat zwee Doudegen. Iwwer 10.000 Leit hu sech nohalteg impfe gelooss, an dausende goufen aus Sécherheetsgrënn mat Antibioticke behandelt. D’Zuele ginn do mëttlerweil nees zeréck.

D’Etüd warnt, datt d’Ziler vun der WHO fir 2030 wuel net erreecht ginn: D’Infektiouns- an Doudeszuele ginn aktuell nëmmen hallef esou séier erof, wéi et néideg wier, fir d’global Meningite-Belaaschtung staark ze reduzéieren.

