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Bilan no Äerdbiewen a VenezuelaZuel vun Doudesaffer klëmmt op bal 3.900

RTL mat AFP
Gutt zwou Wochen no de schwéieren Äerdbiewe steet Venezuela ëmmer nach viru groussen Erausfuerderungen.
Update: 10.07.2026 12:47
Äerdbiewen a Venezuela
© MIGUEL MEDINA/AFP

D'Zuel vun den Doudesaffer no deenen zwee schwéieren Äerdbiewen de 24. Juni a Venezuela ass weider geklommen. Wei d'Regierung e Sonndeg matgedeelt huet, goufe bis zu deem Dag 3.889 Doudeger gezielt. D'Zuel vun de Blesséierte bleift bei 16.740.

D'Autoritéiten hu bis ewell keng Zuele vu Vermësste genannt. D'Vereenten Natioune ginn awer dovun ass, datt sech des Zuel op 10.000 bis 50.000 Persoune belafe kéint.

D'UNO geet dovun aus, datt eng 2.500 Gebaier am Venezuela duerch d'Äerdbiewen schwéier beschiedegt oder komplett zerstéiert goufen.
D'Chance, Iwwerliewender ze fannen, gi mat all Dag méi erof.
© MIGUEL MEDINA/AFP

Virun allem La Guaira, de Bundesstaat am Norde vum Land, ass staark betraff. D'UNO geet dovun aus, datt ronn 2.500 Gebaier an de Koup gefall oder zerstéiert goufen, wat d'Sich no Iwwerliewender erschwéiert.

Déi zwee Äerdbiewe si bannent kuerzer Zäit hannertenee geschitt an haten eng Stäerkt vu 7,2 a 7,5. Opgrond vun dëser Katastroph, huet d'UNO zum Spenden opgeruff fir d'Opbauaarbechten ze ënnerstëtzen. Gläichzäiteg fuerdert d'venezuelanesch Regierung, datt am Ausland agefruere Staatsverméige fräigelooss ginn, fir den Neesopbau vun de betraffene Regiounen ze finanzéieren.

Liest dozou och hei:

Nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela hat sich die Zahl der Todesopfer auf mehr als 3300 erhöht. Mindestens 3342 Menschen seien bei dem Unglück am 24. Juni ums Leben gekommen, teilte die venezolanische Regierung am Sonntag mit.
Presidentin net iwwer méiglech Onroue besuergt
Zuel un Doudegen a Venezuela klëmmt op 3.342, iwwer 16.700 Leit blesséiert

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