E Mëttwoch proposéieren d'Schäffe Frank Clement a Carlo Mulbach dem Buergermeeschter hir Demissioun.

Et wier vill gutt Aarbecht am Schäfferot geleescht ginn an der Gemeng, Projete goufe weidergefouert, respektiv lancéiert.

De Buergermeeschter Jos Schummer hat jo proposéiert, datt de Schäfferot zesummen zerécktrëtt. Hien an d'Conseillère Cindy Barros ware jo Enn Juni aus der CSV ausgetrueden.

D'Fraktioun "Är Leit" krut esou d'Majoritéit am Gemengerot, am Schäfferot awer ass d'CSV stäerkste Kraaft bliwwen.

Hannergrond war e Vott iwwer d'Ëmklasséiere vum Terrain, op deen de Google-Datenzenter soll stoe kommen.

D'CSV-Réit Cindy Barros a Christian Hoscheid haten dogéint gestëmmt.

De Buergermeeschter Jos Schummer respektéiert d'Decisioun vun den 2 CSV-Schäffen. Hie wëll elo mol nach Buergermeeschter bleiwen a wëll d'Fraktioun "Är Leit" kontaktéieren, fir en neie Schäfferot op d'Been ze stellen.

Dat Ganzt huet keen Impakt op een Dossier Datazenter, do ass de PAG elo komplett duerch. Google muss elo nëmmen nach e PAP mat Detailer liwweren a kann dann ufänke mat bauen, esou de Jos Schummer.