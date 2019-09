Dëst mellen "déi Gréng" an engem Communiqué mat. Et hätt en sech mat der CSV gëeenegt.

Wéi et am Communiqué heescht, hätt een sech unanime fir d'Christiane Brassel-Rausch op dësem Posten ausgeschwat, nodeem de Roberto Traversini jo demissionéiert huet.

Riets: Christiane Brassel-Rausch

De grénge Schäffe Georges Liesch (uewe lénks am Bild) ass domadder bëssi iwwerraschend net als neie Buergermeeschter zeréckgehale ginn.

De Paulo Aguiar gëtt Schäffen a remplacéiert domadder d'Laura Pregno.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Concerne: Nouvelle composition du collège échevinal pour «déi gréng Déifferdeng»

Suite à la démission de M. Roberto Traversini de son mandat de bourgmestre de la Ville de Differdange la section de «déi gréng Déifferdeng» vient de déciderà l’unanimité les propositions de changements suivants pour ses mandataires au sein du collège échevinal:-Mme Christiane BRASSEL-RAUSCH sera candidate auposte de bourgmestre.

M. Paulo AGUIAR, actuellement conseiller communal, reprendra le mandat d’échevin-remplaçant pour Mme Laura PREGNO.«déi gréng Déifferdeng» déplorent fortement les événements récents autour du bourgmestre Roberto TRAVERSINI.

Nous comprenons et respectons sa décision. «déi gréng Déifferdeng» remercient de tout cœur Roberto TRAVERSINI pour son engagement sans pareil et de longue date pour la Ville de Differdange et pour ses habitants et nous lui souhaitons courage et bonne chance pour son avenir.«déi gréng Déifferdeng» tiennent également à remercier leur partenaire de coalition de la CSV qui a témoigné un grand respect et fair-play envers son partenaireet sa volonté de continuer la collaboration très fructueuse.

La coalition en vigueur continuera donc son travail avec les nouveaux mandataires et s’engage à finaliser le programme de coalition très ambitieux déjà entamé jusqu’au prochain verdict des électeurs.

Differdange, le 24 septembre 2019

déi gréng Déifferdeng