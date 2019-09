D'Membere vun der Lëscht "Är Leit" fuerderen de Buergermeeschter op, sech un dat ze halen, wat hie gesot hat.

"Et ass net dat, wat mir wollten." Mat deene Wierder reagéiert den David Viaggi, Gemengeconseiller zu Biissen, op d'Demissioun vun den zwee CSV Schäffen.

Hien hat bei de leschte Walen op der Lëscht vun "Är Leit" kandidéiert, krut déi meeschte Stëmmen, a fuerdert zesumme mat senge Kollegen, datt de Buergermeeschter geet.

Suivi Bissen / Reportage Dany Rasqué

Déi Fuerderung gëtt et scho méi laang an et ass dem David Viaggi wichteg, z'ënnersträichen, datt se nach ëmmer gëllt.

"De Jos Schummer soll sech un dat halen, wat e gesot huet an de Wee fir en neien Ufank fräimaachen", betount hien. Nach wier dat net de Fall.

"Nee, mir kënnen net vun engem Neiufank schwätzen, wann zwee Schäffen demissionéieren an nach ee Buergermeeschter setze bleift a seet, hie géif sech elo aner Schäffen eraussichen. Dat ass net onbedéngt esou, wéi mir eis et virgestallt hunn."



De Buergermeeschter misst elo ophalen, op sengem Stull ze pechen, a misst seng Responsabilitéit huelen.

Déi zwee Schäffen haten ënnerstrach, datt si mat hirer Demissioun am Sënn vum Bierger handelen, Plaz maachen, fir d'Gemengegeschäfter net ze blockéieren. Ma genee dat hu se net gemaach, betount den David Viaggi.

"Si hu sech elo aus enger Affär erausgezunn, un där si u sech mat Schold sinn, genee esou wéi de Buergermeeschter. Si hätte sollte kucken, fir zesumme Plaz ze maachen oder hir Verantwortung ze huelen an zréckzetrieden. Domadder hätte se och deenen aneren, also der Majoritéit am Gemengerot, eng Chance ginn, en neie Schäfferot ze bilden. Esou ass et de Ball eriwwer gespillt an elo mussen déi aner kucken, fir domadder eens ze ginn."



Fir den David Viaggi ass et den Ament schwiereg ze soen, wéi et an der Gemeng Biissen virugeet. Kloer ass awer, datt hien an déi aner Vertrieder vun "Är Leit" eng aner Vue hunn, wéi de Buergermeeschter Jos Schummer, deen nach en Dënschdeg am RTL Interview gesot huet, datt hien zu dësem Zäitpunkt net zrécktrëtt.