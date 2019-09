Déi gréng hunn d'Christiane Brassel-Rausch als nei Buergermeeschtesch proposéiert. Domat ass d'LSAP Déifferdeng awer net averstanen.

Zanter e Mëttwoch ass gewosst, wéi et zu Déifferdeng, nom Récktrëtt vum Roberto Traversini, soll weidergoen. Déi gréng hunn d'Christiane Brassel-Rausch als nei Buergermeeschtesch proposéiert. Den Déifferdenger Gemengerot muss nach iwwert des Designatioun ofstëmmen. Engem Neiufank dierft awer sou gutt wéi näischt méi am Wee stoen.



D'LSAP Déifferdeng ass allerdéngs net ganz averstanen mam Choix, den déi gréng getraff hunn. An engem Communiqué huet d'Partei e Mëttwoch den Owend drop higewisen, dass d'Christiane Brassel-Rausch bei de Gemengewalen 2017 als 5. gewielt gouf. Dass elo si als Buergermeeschtesch zeréck behale gouf, géif de Wielerwëllen net respektéieren. Dat selwecht géif fir de Paulo Aguiar gëllen, deen als 7. Gewielten elo an de Schäfferot noréckelt, wou hien temporär d'Laura Pregno ersetzt, déi am Congé Parental ass. Vun der LSAP-Déifferdeng ass et d'Fuerderung un d'Adress vum Schäfferot, dee sech aus déi gréng an der CSV zesummesetzt, weiderhi fir komplett Transparenz ze suergen, wat d'Affär Traversini betrëfft, virun allem déi Froen, déi net Bestand vun der aktueller Enquête sinn. Mam Récktrëtt vum fréiere Buergermeeschter wier et nämlech net gedoen, sou d'Déifferdenger Sektioun vun de Sozialisten.



Dass an Zukunft d'Christiane Brassel-Rausch soll un der Spëtzt vun Déifferdeng stoen, war dach eng Iwwerraschung. Do virdru gouf nämlech de grénge-Schäffen Georges Liesch als potenziellen Nofolger vum Roberto Traversini gehandelt.

Géintiwwer dem Wort sot hien elo, dass de Buergermeeschterposten net a seng aktuell Liewenssituatioun gepasst hätt. Hien hätt musse säi Beruff als Schoulmeeschter opginn, donieft wéilt hie sech och weiderhi fir déi Dossieren asetzen, fir déi hien als aktuelle Schäffen zoustänneg ass.

De Georges Liesch war Zweetgewielten hannert dem fréiere Buergermeeschter. Den Drëttgewielten, de Conseiller Fränz Schwachtgen hat schonn no de Gemengewalen op ee Posten am Schäfferot verzicht. D'Laura Pregno ass wéi gesot den Ament am Congé Parental, deemno d'Christiane Brassel-Rausch als Fënneftgewielt fir de Poste vum neie Buergermeeschter a Fro koum. Eng Missioun wou dës ugeholl huet.