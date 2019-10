De Buergermeeschter rifft d'Police op d'Gemeng. E Conseiller rifft op de Ministère un, well senger Meenung no Gesetzer net agehae goufen.

Alt nees déck Loft am Gemengerot zu Wäisswampech. E Mëttwoch de Moie war esouguer d'Police kuerz op der Plaz. Wat war geschitt? De Gemengeconseiller aus der Oppositioun Vincent Geiben wollt eng Réi Froen op den Ordre du Jour setze loossen. Effektiv hunn d'Gemengeréit en Initiativrecht. Dat heescht, si kënne Punkten op den Orde du Jour bréngen, virausgesat, se si schrëftlech verfaasst a konkret motivéiert, an ënnert der Konditioun, dass se 3 Deeg virun der Sëtzung agereecht goufen.

Wéi de Buergermeeschter Henri Rinnen also mam zweete Punkt vum Ordre du Jour lassfuere wollt, huet de Vincent Geiben sech beschwéiert: De Buergermeeschter géif sech net un d'Gesetz halen. Deen hätt de Gemengerot misse froen, fir seng Punkte mat op d'Dagesuerdnung ze huelen. De Schäfferot zu Wäisswampech huet d'Sëtzung doropshin awer opgehuewen, mam Argument, dem Vincent Geiben seng Froe wären net ''motivéiert'' genuch. Dat hätt e Jurist vun der Gemeng hinne confirméiert, esou den Buergermeeschter Henri Rinnen.

De Vincent Geiben huet sech dat net soe gelooss an huet e Beamten am Inneministère kontaktéiert. An Tëschenzäit waren awer zwee Beamte vun der Police agetraff, déi de Buergermeeschter gefrot hat. De Vincent Geiben ''wär dunn ausfalend ginn'', an doropshin hätt een déi néideg ''Instanzen'' kontaktéiert. D'Polizisten hunn awer net missten intervenéieren. De Schäfferot an de Vincent Geiben ware sech an tëscht eens ginn. De Punkt Véier, vun den am ganze fënnef, déi de Conseiller wollt op den Orde du Jour setzen, géif dann zousätzlech um Ënn vun der Sëtzung behandelt ginn.

D'Gemengesëtzung konnt also ugoen, an domat den Duell tëscht Rinnen a Geiben. De Buergermeeschter wollt oder konnt déi deels extrem detailléiert Froe vum Oppositiounspolitiker nëmme kuerz beäntweren.

Virum Vott iwwer den Notairesakt fir de bail emphytéotique fir den Terrain op deem de Fräizäit-Resort soll entstoen, koum et zu engem weidere Sträit tëscht deenen zwee Männer. De Vincent Geiben huet dem Henri Rinnen reprochéiert, d'Conseilleren an d'Bierger virsätzlech ze bedréien. Dat wollt den Henri Rinnen och nom Gemengerot net op sech setze loossen: ''Hie seet, ech géif falsch Baugeneemegungen ausstellen, hien huet dobaussen erzielt, ech hätt eng Croisière ugeholl, fir e Stack méi op engem Gebai ze autoriséieren, an dofir hätt hien Zeien.'' Den Henri Rinnen hätt de Vincent Geiben an aner Leit fir hir Aussoe géint seng Persoun op d'Geriicht geholl. Hien hätt sech näischt ze reprochéieren, betount de Buergermeeschter. De Vincent Geiben sengersäits wëll all déi néideg Beweiser zesummenhunn. Eng ganz Réi vu Preuven hätt hien och schonn an den Inneministère weiderginn. ''Ech kann net verstoen, wisou dass si bis haut nach näischt gemaach hunn'', seet de Conseiller.

Et ass also e klassesche Fall vun Ausso géint Ausso.

Ier d'Gemengerotssëtzung fir de Public opgemaach gouf, huet de Gemengerot sech mat fënnef zu dräi Stëmmen dorops gëeenegt, den Conseiller Jos Vesque als neie Schäffen am Inneministère ze proposéieren. Hie géif den Michel Deckenbrunnen ersetzen, dee kierzlech zeréckgetruede war. Mat him hat d'Oppositioun eng Stëmm am Gemengerot verluer.