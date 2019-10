De Stater Gemengerot huet sech e Méindeg mat der Fro ausernee gesat, ob en Ensembel vun Haiser als Monument national klasséiert soll ginn oder net.

Déi betraffe Gebaier, déi d'Kulturministesch virgeschloen huet, stinn an der Rue des Jardiniers an an der Rue de la Semois an der Stad Lëtzebuerg. Et geet am Ganzen ëm 6 Haiser aus den 30er Joren, an déi elo 11 Chambres meublées solle kommen.

Et ass komplett iwwerdriwwen, déi Haiser als Monument national ze klasséieren, soen déi Liberal an déi Chrëschtlech-Sozial. Um Belair an um Lampertsbierg géifen et stroosseweis Haiser aus där Zäit ginn, ënnersträicht de Claude Radoux vun der DP. Da misst een dausenden Haiser klasséieren. "Do muss ee sech dann awer schonn d'Fro stellen, ob net Kritären néideg sinn, déi e bësse méi differenzéiert sinn, a wou mir wierklech d'Kiischte vum Kuch géife klasséieren an net eng ganz Bäckerei", sou de Claude Radoux.

Stater Gemengerot / Rep. Dany Rasque (8.10.19)

Déi Haiser als Monument national ze klasséieren, geet ze wäit, betount d'Elisabeth Margue vun der CSV: "Mir mengen, datt e Klassement als Monument national disproportionéiert wier, par rapport zu all deenen aneren Haiser, déi mir debattéiert hunn, an déi mir och aviséiert hunn. Dee Schutz hei géif ze wäit goen a wier och net ganz fair."

Dat gesäit d'Oppositioun ganz anescht. "Et ass en Temoin aus där Zäit a mir mengen op alle Fall, datt een esou Temoine, wéi dat do an der Stad, muss schützen", fënnt de François Benoy vun déi Gréng. "Alles, wat mir hei diskutéieren, dréit sech ëm de Profit, deen de Promoteur immobilier gär mécht. Et geet hei net ëm d'Wunnengsnout an eiser Stad, déi och gäre benotzt gëtt, fir esou Saachen ze protegéieren. 11 chambres à lapins léise keng Wunnengsnout", seet den Tom Krieps vun der LSAP.

D'Majoritéit weist drop hin, datt den Ensembel net am secteur sensible vum PAG ass. D'Buergermeeschtesch Lydie Polfer betount, datt si den 29. Abrëll dofir och eng Baugeneemegung ënnerschriwwen huet: "Déi Demande war absolut konform zu deem, wat am Bebauungsplang steet. Mir hunn natierlech d'Leit drop opmierksam gemaach, datt, vue datt d'Haiser um Inventaire stinn, se näischt dierfe maachen, éier se de Ministère de la culture informéiert hunn." Deen ass also elo informéiert an d'Kulturministesch muss sech net un den defavorabelen Avis vum Stater Gemengerot halen.