Dass d'Majoritéit fir déi gréng Politikerin Christiane Brassel-Rausch stëmmt, dierft sou gutt wéi sécher sinn.

Nodeems de Roberto Traversini an der Suitte vun der Affär Gaardenhaischen als Déifferdenger Buergermeeschter zeréckgetruede war, gëtt um Mëttwoch am Gemengerot iwwert seng Successioun ofgestëmmt.

Mat der Christiane Brassel-Rausch kéint deemnächst déi éischt Fra un der Spëtzt vun der drëttgréisster Gemeng am Land stoen. Si muss awer majoritär gewielt ginn an dono formell vun der Inneministesch vereedegt ginn. Dass d'Majoritéit fir déi gréng Politikerin stëmmt, dierft sou gutt wéi sécher sinn. D'CSV hat schonn am Virfeld däitlech gemaach, dass si trotz der Affär Traversini weiderhin zu der Koalitioun mat déi gréng steet.



Wéi d'Lëtzebuerger Wort iwwerdeems schreift, dierft och de Roberto Traversini bei der Ofstëmmung dobäi sinn. Als Gemengerotsmember wier hien nämlech nach net zeréckgetrueden, dat hätt och seng Parteikollegin Laura Pregno géintiwwer der Zeitung confirméiert.

Um 8 Auer de Moien fänkt d'Sëtzung un, mat engem eenzege Punkt um Ordre du Jour, an zwar de Changementer am Déifferdenger Schäfferot.

Wéi et an engem Communiqué vun der Déifferdenger Gemeng geheescht huet, ass d'Sëtzung ëffentlech. Et gëtt drop higewisen, dass d'Gemengerotsmember Erny Muller vun der LSAP an de Gary Diderich vun déi Lénk eng Motioun agereecht hunn, déi méi Transparenz an ee verstäerkten demokratesche Kontroll fuerdert.