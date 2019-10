Nom Hin an Hier an der Biisser Gemeng stëmmt de Conseil um Mëttwoch iwwert den neie Schäfferot of.

Souwuel déi zwee viregt CSV-Schäffen, Frank Clement a Carlo Mulbach, wéi och de Buergermeeschter Jos Schummer waren zeréckgetrueden. Ausléiser waren Differenzen ëm dee geplangten Datenzenter vu Google, deen zu Biissen soll implantéiert ginn. E Mëttwoch am spéide Mëtteg gëtt am Gemengerot iwwert eng Propose vun der Initiative "Är Leit" ofgestëmmt. Neie Mann un der Spëtzt vun der Biisser Gemeng dierft den David Viaggi ginn. De Poste vum éischte Schäffe soll de Roger Saurfeld vun "Är Leit" iwwerhuelen an zweet Schäffe soll déi Onofhängeg Cindy Barros ginn. Si war do virdru Member bei der CSV.