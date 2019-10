Den LSAP-Member seet, datt hie senger Gemeng mat dësem Schrëtt e gewësse Schued wéilt erspueren.

Et geet ëm den neie Plan d'aménagement général vun der Gemeng, dee geschwë sollt gestëmmt sinn.

Et wier nämlech e Refus vum Ëmwelt- an och vum Inneministère ze erwaarden an zwar aus Grënn, déi fir den André Schmit net valabel sinn.

Konkret geet et ëm eng Erweiderung vum Perimeter hannert e puer Haiser um Léihbierg, och dem Buergermeeschter säin Haus ass concernéiert.

Eng Erweiderung, déi schonn 2007 ugefrot gi wier, wéi hie kee politescht Mandat gehat hätt, seet den André Schmit am RTL-Interview. Vu Ministères-Säit wier elo notamment Rieds vun engem Impakt op d'Landschaft, esou den André Schmit, fir deen de Refus awer ganz aner Grënn huet. Hie selwer hätt sech nämlech virun allem beim Ëmweltministère an der Vergaangenheet onbeléift gemaach, wéinst Streidereie ronderëm Fliedermais a ronderëm e Schierener Bongert. Dat hei wier elo d'Retourkutsch.

D'Ministèren hätten iwwerdeems d'Propose gemaach, dës Perimeter-Erweiderung awer ze realiséieren, ma dofir missten dann op enger anerer Plaz an der Gemeng Terrainen erausgeholl ginn, sou seet et et de Buergermeeschter. Wann hien doropper géing agoen, da wier dat politesche Suicide.

Um Dënschdeg gouf d'Demissioun-Schreiwen un de Grand-Duc verschéckt.

An der Gemeng Schieren sollt souwisou de François Wirth an der Halschent vun der Legislaturperiod de Poste vum Gemengepapp iwwerhuelen. Ob den André Schmit Member am Gemengerot bleift, wéisst hien nach net.

Um Mëttwoch den Owend ass de Schierener Gemengerot beieneen.