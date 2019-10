Fotoen, déi beleeën, dass tëscht dem 7. Juli an 11. August ronderëm d'Gaardenhaische geschafft gouf, grad wéi eng Email leien als nei Elementer um Dësch.

Virun enger Woch koum et an der Chamber, am Zesummenhank mat der Affär Gaardenhaischen, zu zolitte Virwërf vum Michel Wolter un d'Adress vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Dobäi goufe vum CSV-Deputéierte verschidde Faiten ugedeit, vun deene bis ewell nach näischt gewosst war. An der Tëschenzäit hu mer mat där implizéierter Drëttpersoun geschwat, op déi dës nei Faiten zréckginn. Wichteg sinn an deem Zesummenhank virun allem eng Email un de Ministère vum 15. Juli a Fotoen, déi tëscht dem 7. Juli an dem 11. August op der Plaz gemaach goufen.

Fuere mer awer der Rei no...

Den 8. Juli informéiert d'Drëttpersoun, en Expert, den Déifferdenger Fierschter doriwwer, dass de Roberto Traversini um ominéise Gaardenhaische schaffe géif, zu enger Zäit, an där de Bebauungsplang aushänkt. Dem Fierschter no hätt den nach-Buergermeeschter keng Autorisatioun dofir. Hie gëtt der Drëttpersoun am fréien Owend Rendez-vous op der Plaz. Do taucht dunn, zur Iwwerraschung vun der Drëttpersoun, de Roberto Traversini op. De Fierschter seet, den nach-Gemengepapp géif seng Demande eraginn. Doropshi seet deen, hien hätt deen Dag mat engem héije Beamte aus dem Ministère geschwat a gesot kritt, dass hien déi néideg Autorisatioun fir d'Aarbechte kritt. Fir d'Drëttpersoun hätt de Fierschter deen, Zitat, „Delit“ beim Procureur mellen an de Ministère warne missen, deen dann e Baustopp hätt misse spriechen. D'lescht Woch hat de Michel Wolter op der Chambertribün erkläert, de Fierschter wär also vun der Drëttpersoun op eng Rëtsch Illegalitéiten opmierksam gemaach ginn; de Fierschter hätt d'Noutbrems missen zéien, wouzou et awer net komm wär.

De 15. Juli da geet eng Email vun der Drëttpersoun un e Beamten am Ëmweltministère. Doran heescht et, Zitat: „De Bebauungsplang vun der Gemeng Déifferdeng hänkt aus bis den 22.7. An der Réserve naturelle proprement dite, Parzell 1872, ass de Buergermeeschter amgaangen, eng bis haut onerlaabte Constructioun ze reconstruéieren. Wéi ass hei Déng Meenung?“ 7 Minutten drop kritt d'Drëttpersoun vun deem Beamte geäntwert: „Kucken eis dat un a ginn Der e klenge Retour heizou. Hal dech monter.“

Allerdéngs kritt d'Drëttpersoun doropshi kee Feedback op dës „Warnung“, dass an der Naturreserv Prënzebierg geschafft gëtt. Do stelle sech d'Froen, ob déi Email intern weidergoung, wa jo, wat d'Konsequenz dovu war, a wann neen, firwat dat net de Fall war? An den Ae vum Michel Wolter gouf de Ministère duerch dës Email ebe schrëftlech gewarnt; geschitt wär awer näischt.

Donieft gëtt tëscht dem 7. Juli an dem 11. August nieft dem Gaardenhaischen, sou wéi Fotoen et weisen, séier wuel weidergeschafft, obwuel de Contraire behaapt gouf. Eenzel Fotoen, déi eis virleien, beweisen, dass - riets vum Gaardenhaischen, wann een op d'Dier fir era kuckt - Buedem ausgehuewe gouf.

D'sougenannt Metadate vun deene Fotoen, déi kontrolléiert goufen, beleeën, dass déi Biller effektiv an deem Zäitraum gemaach goufen an net an engem aneren. De Michel Wolter hat d'lescht Woch am Parlament ugekënnegt, dem Parquet zwou CDen an deem Sënn weiderzeginn: Dorop si 37 plus 24, spréch 61 Fotoen.

Zu gudder Lescht bedauert de Michel Wolter, dass d'Ministesch haut virun enger Woch déi, Zitat, „vläicht wichtegst Pièce am ganzen Dossier“, d'Autorisatioun vun der Gemeng Déifferdeng vun 1971 fir d'Gaardenhaischen, eréischt um Enn vun der Debatt virgeluecht hätt. D'Deputéiert hätte sou an d'Blannt eran diskutéiert.