Dat gouf en Donneschdeg de Mueren no engem Gespréich mat der US-Firma "Bird" decidéiert.

Dat war et dann bis op Weideres mat den Elektro-Trottinetten an der Stad.

No enger Entrevue mat de Stater Gemengeresponsabelen huet déi US-amerikanesch Bedreiwerfirma „Bird“ zougesot all hir elektresch Trottinetten aus dem Circuit ze huelen.

„Bird“ hat déi Trottinetten op eege Fauscht an der Stad zur Verfügung gestallt an déi Gemengeresponsabel viru Fait-accomplie gesat. An der Nuecht op e Freideg kommen Trottinette fort.

Den offizielle Comuniqué vun der Stad Lëtzebuerg

Trottinettes électriques en libre-service

sur le territoire de la Ville de Luxembourg

La Ville de Luxembourg tient à communiquer que suite à une réunion de concertation avec la société Bird en date de ce matin dans les bureaux de Madame le bourgmestre, en présence de Monsieur le Directeur régional de la région Capitale, la société Bird a donné suite à la demande de la Ville d’enlever les trottinettes électriques en « free-floating » à partir de ce jour à minuit ; elle enlèvera l’intégralité des véhicules mis en circulation dans les deux prochains jours.