D'Gemeng wéilt an der Stad kee System hunn, wou d'Trottinetten einfach esou an der Géigend leien, dat och aus Sécherheetsgrënn.

"Déi Manéier, wéi déi Firma virgaangen ass, war net acceptabel a gouf och net acceptéiert, dofir hu se d'Trottinette missen ewechhuelen" dat huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch de Moien um CityBreakfast nach emol betount, nodeems d'US-Firma "Bird" jo Elektro-Trottinetten op eege Fauscht an der Stad zur Verfügung gestallt hat.

Antëscht sinn d'Trottinetten aus dem Circuit. Et wier e System, dee fir d'Gemeng einfach net acceptabel wier, wëll een net einfach sou den ëffentleche Raum fir sech selwer accaparéiere kéint, huet d'Lydie Polfer erkläert. An de leschte Joren huet d'Stater Gemeng 7 Entreprisen gehat, déi esou e Konzept an der Stad envisagéiert haten, wourun d'Stad Lëtzebuerg awer net interesséiert war, wëll se net wëllen, datt d'Trottinetten queesch duerch d'Landschaft stinn, och aus Sécherheetsgrënn. E puer vun den Trottinette vun der Firma "Bird" louchen zum Beispill op den Tramsschinnen, beschwéiert sech d'Lydie Polfer

Extrait Lydie Polfer

"Wa mir als Stad eng Kéier géifen drun denken, awer esou e System anzeféieren, da musse mir fir d'éischt determinéieren, wou am ëffentleche Raum déi Plaze gemaach ginn, wou déi Saache geséchert kéinten ofgestallt ginn. Da mussen och d'Konditioune fixéiert ginn an da géinge mer dat ausschreiwen."

Dat misst an Transparenz geschéien, an dofir kéint et net sinn, datt eng Entreprise esou eng Decisioun einfach ouni den Accord vun der Stad Lëtzebuerg hëlt. D'Lydie Polfer huet ënnerstrach, datt si frou wier, datt een duerch dat neit Policegesetz vun 2018 eng gesetzlech Basis hätt, fir kënne Saisien ze maachen, wouvun ee Gebrauch gemaach hätt, wann d'Firma hir Trottinetten net selwer aus dem Circuit geholl hätt.