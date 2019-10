2 Gemengen, an deenen et déi lescht Zäit zimlech turbulent zougaangen ass, kréien um Freideg een neie Buergermeeschter. Et sinn dat Biissen an Déifferdeng.

Zu Biissen iwwerhëlt den David Viaggi d'Rudder. Hie gëtt um Freideg de Mëtteg vun der Inneministesch Taina Bofferding op sengem neie Poste vereedegt. Nom Récktrëtt vum Jos Schummer iwwerhëlt de Vertrieder vun der Initiative "¨Är Leit" d'Rudder an der Gemeng Biissen. Als éischte Schäffe gëtt de Roger Saurfeld vereedegt an als zweet Schäffen d'Cindy Barros. Nodeems zu Déifferdeng de fréiere Buergermeeschter Roberto Traversini an der Suite vun der Gaardenhaischen-Affär zeréckgetruede war, huet déi drëttgréisst Gemeng am Land an Zukunft eng Buergermeeschtesch. Um Freideg de Mëtteg gëtt déi gréng Politikerin Christiane Brassel-Rausch vun der Inneministesch op hirem neie Poste vereedegt.