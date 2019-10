Wéi d'Partei matdeelt, hätt de Marc Hansen aus perséinleche Grënn aus dem Conseil demissionéiert. Hie gëtt ersat vum Antoinette Beck-Stiefer.

De Marc Hansen ass zanter 11 Méint Deputéierten a wéi et heescht, hätt hie musse feststellen, dass dës Dräifachbelaaschtung, als Deputéierten, Gemengerotsmember an onofhängegen Apdikter schwéier mateneen ze verbanne wier. De Marc Hansen gëtt am Conseil ersat duerch déi nächste gewielte Kandidatin, et ass dat d'Antoinette Beck-Stiefer.