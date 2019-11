D'Escher Gemeng huet sech u Wittlich orientéiert. An der däitscher Stad gouf nämlech een ähnlecht Konzept ausgeschafft - mat Succès.

Claire - en neit Konzept fir Esch (1) / Rep. Nadine Gautier

2011 gouf zu Wittlich d'"Innenstadt-Entwicklungskonzept" op d'Bee gestallt. Mam Resultat, datt zanterhier d'Unzuel u Butteker, déi eidel stoungen, ëm d'Halschent konnt reduzéiert ginn. Zu Esch stinn den Ament nämlech bal 100 Geschäfter eidel, a verschiddener net eréischt zanter gëschter.

Dogéint wëll d’Gemeng Esch elo virgoen an huet de Projet "Claire" an d’Liewe geruff. Eng Ofkierzung fir ”Concept local d’activation pour la revitalisation commerciale d’Esch”. Eng laang Beschreiwung, fir kuerz ze soen: Esch soll nees méi attraktiv ginn. Et sollen nees Clienten ugezu ginn, déi Loscht hunn, an der Minett-Metropol anzekafen.

Ma do gi kosmetesch Verbesserungen eleng net duer, seet den Escher Schäffe Pim Knaff. Dofir elo d'Konzept "Claire". Ee Volet vun deem Projet ass eng Plattform um Internet. Op dëser gi Gebailechkeete mat allen Donnéeën an Zuele publizéiert, déi zukünfteg Locatairë kéinten interesséieren. Ma dat Éischt an Allerwichtegst wier et, de Kontakt mat de Proprietären hierzestellen.

Pim Knaff: "Do hu mir eng Checklist preparéiert, déi och am Gemengerot ofgeseent gouf, wou mir méi Detailer iwwert hiert Lokal wëlle wëssen. Net nëmme wëssen, wéi grouss et ass, mä wéi laang et eidel steet, wéi eng Zort Commerce dra war, mä och ze wëssen, wat de Proprietär sech virstellt mat sengem Lokal."

Ee weidere Moyen, fir Esch nees méi attraktiv ze maachen, sinn déi sougenannte Pop-Up-Stores. An enger éischter Phas kéint sech d’Gemeng virstellen, de Loyer fir ee Buttek z’iwwerhuelen, wou da kleng Geschäfter ënnerkomme sollen. An do huet ee schonn ee konkret Beispill: "An der Uelzechtstrooss op 320 Quadratmeter, wou mir ee Pop-Up-Store wäerten installéieren. Mir hu Plaz bis zu 7 Parzellen an deem Raum, dee mir ugelount hunn. 7 verschidden Entrepreneure kéinte mir do ophuelen, fir e Loyer pro Woch vu 75 Euro. A maximal fir 3 Méint, wou se hire Produit kéinten testen", sou de Pim Knapp.

Op d’Fro, ob dann iwwerhaapt eng Demande do wier, mengt de Pim Knaff, dat wier wuel de Fall. Wa keng Pop-Up-Stores dra kéimen, kéint een d’Raim och fir aner Zwecker notzen, zum Beispill fir Kulturelles auszestellen. An da wëll d’Gemeng Esch och e Blog bedreiwen.

Pim Knaff: "Iwwert d'Escher promotion économique, wou et d'Nouvellë ginn iwwert d'Geschäfter, déi bestinn, iwwert d'Aktualitéit zu Esch, wann een Neien opmécht.

Reaktioun vum Escher Geschäftsverband op d'Konzept "Claire"



Claire - en neit Konzept fir Esch (2) / Rep. Nadine Gautier

Den Escher Geschäftsverband "Acaie" iwwerdeems seet sech positiv gestëmmt wat de Projete "Claire" ugeet.

D'Hoffnung ass do, datt dee Projet zu Esch seng Friichten dréit, esou d'Astrid Freis, Presidentin vum Escher Geschäftsverband. Mat deem Projet kritt ee Visibilitéit, déi ee soss net hätt. Och inhaltlech ass d'Astrid Freis iwwerzeegt vu "Claire".

Astrid Freis: "An do ass gesot ginn, fir verschidde Gebaier ze kafen, fir Chaînen op Esch ze kréien, déi nach net do sinn. A wann eng flott Chaîne op Esch kënnt, da kann dat fir déi ganz Geschäftswelt gutt sinn, wann dat zum Beispill eng Lokomotive ass, déi Leit unzitt. Da ginn d'Leit och an déi aner Butteker."

Och d'Iddi vun de Pop-Up-Stores fënnt d'Astrid Freis eng gutt Saach. Och datt d'Gemeng de Geschäftsleit beim Loyer wëll ënnert d'Ärem gräifen, kéint de Commerçanten just ze gutt kommen.

Astrid Freis: "Déi Affär do mam Loyer, wou d'Gemeng Kontakt mat de Proprietäre wëll huelen, fir 6 Méint gratis, 6 Méint reduzéierte Loyer an duerno en normale Loyer, dat ass villäicht ambitiéis, mä bon firwat net probéieren. De Problem wou ech do éischter gesinn, ass, datt eben déi Leit, déi investéieren an een Immeuble an der Uelzechtstrooss, dat ass jo relativ deier, an da wëllen déi natierlech e rendement locatif, mä villäicht ass jo d'Iddi, wa se gesot kréien, voilà do ass d'Gemeng hannendrun, dass se do da positiv dorop reagéieren."

Iwwregens wäert d'Astrid Freis no 10 Joer un der Spëtzt vun der Acaie Enn Januar d'nächst Joer als Presidentin ophalen. Si wier elo 60 Joer al a géif wëlle Plaz fir eng nei Generatioun maachen. Nach géif et keng Kandidaten, fir de Poste ginn, ma si wier iwwerzeegt dovunner, datt sech ee Successeur ënnert de ronn 350 Commerçante fanne géif loossen.

Wéi gesäit d'Situatioun an der Stad aus?

Och wann nei Enseignë kommen, stinn och an der Stad Lëtzebuerg vill Butteker eidel oder maachen an noer Zukunft hir Dieren zou.