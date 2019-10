Dobäi kënnt, dass den designéierten neie Gemengepapp net méi op sengem Poste weidermaache wëll. Den Eric Thill wëll de Posten iwwerhuelen.

Chaos an der Gemeng Schieren (1) / Reportage Nadine Gautier

Fir vun enger verwurrelter Situatioun ze schwätzen, geet et wuel net duer. An der Gemeng Schieren geet et den Ament méi ewéi drënner an driwwer.

Hannergrond ass e Sträit ronderëm de Plan d'Aménagement général. Et geet ëm eng Parzell, ëm eventuell Interessekonflikter vu Schäfferotsmemberen an ëm d'Fro, ob eng bestëmmt Conseillère iwwerhaapt zu Schieren wunnt.

Derbäi kënnt, datt den designéierten neie Gemengepapp net méi wëll. De François Wirth sollt d'Geschécker vum demissionären André Schmit iwwerhuelen. No de Gemengewale war ee sech iwwer e Splitting eens ginn.

Ma de François Wirth wénkt awer elo of. A senger Plaz stellt elo den éischte Schäffen Eric Thill seng Kandidatur: "Ech confirméieren dat. Dem François Wirth ass et aus berufflechen an zäitleche Grënn net méiglech. Meng Situatioun ass eng aner ewéi virun 2 Joer. Ech kennen elo d'Dossieren a weess wéi den Hues leeft. Ech hoffen, datt ech d'Vertraue kréien an datt mer nees eng gewësse Konstanz a Rou an déi Schierener Duerfpolitik ze kréien."



Eréischt wann d'Situatioun mam PAG gekläert ass, soll iwwer d'Kandidatur vum Eric Thill ofgestëmmt ginn.



Ma genee de Feu Vert fir de PAG annoncéiert sech ganz schwiereg, dat wéinst enger Parzell vu 65 Ar um Léibierg.

Zënter enger Dose Joer wier virgesinn, dës an de PAG eran ze huelen. Wat awer delikat ass, ass datt et sech ëm Proprietéite vum Nach-Buergermeeschter André Schmit a vun der Famill vum aktuellen éischte Schäffen a Buergermeeschter-Kandidat Eric Thill handelt.



Den Avis vum Ëmwelt- an Inneministère fir dës Extensioun war negativ. Doropshin an aus potentiellen Interessekonflikter huet de Gemengepapp Schmit scho virum geplangte Splitting seng Demissioun fort geschéckt, hien iwwerleet nach ob e Conseiller bleift. Hien an de Schäffen Thill hunn déi viregt Woch beim genannte Punkt dann och net mat ofgestëmmt, wéinst Befaangenheet.

Et sief präziséiert, datt de Conseiller Mohnen net méi zu Schieren wunnt, dofir sëtzt een an der Märei just nach zu 8 um Dësch. Beim Lancement vun der Prozedur zejoert gouf et nach eng Majoritéit, fir déi genannte Parzell an de PAG eran ze huelen. Dat sollt elo bei der leschter Conseilssëtzung den 18. Oktober awer anescht sinn, et gouf eng Patt-Situatioun an et stoung um Enn 3-3.

Mä wéi geet et da elo weider?

Chaos an der Gemeng Schieren (2) / Reportage Nadine Gautier

Ma lo kënnt en zweete Vott a bei deem zielt d'Stëmm vum Buergermeeschter duebel. Ma souwuel de Nach-Buergermeeschter André Schmit ewéi den Eric Thill dierfte jo awer net mat ofstëmmen. D'Schäffin Tessy Kries wier am Congé de maternité an hätt gefrot, fir remplacéiert ze ginn, sou den André Schmit.

Hien huet fir d'Presidence mat duebeler Stëmm de Conseiller Camille Pletschette designéiert, dee fir d'Extensioun gestëmmt hat an net déi Drëttgewielte Suzy Pfeiffer, déi do dogéint war.

E Choix, deen den André Schmit domadder rechtfäerdegt, datt d'Conseillère Pfeiffer guer net wierklech zu Schieren géing wunnen, mä zu Bréissel an domat d'Eligibilitéits-Konditiounen net géing erfëllen: "D'Madamme Pfeiffer huet elo bis e Méindeg Zäit, fir sech ze prononcéieren, ob si mat der Vue vum Schäfferot d'Accord ass. Dann decidéiert e Gemengerot wéi weider verfuer gëtt. Ech wëll d'Madamm Pfeiffer net erausdrécken a besonnesch net aus deem Grond, well si bei der Patt-Situatioun géint de Projet um Léibierg gestëmmt hat."



Den André Schmit hat bei senger Demissioun als Buergermeeschter jo staark Reprochë géintiwwer dem Ëmweltministère gemaach. Hie schwätzt vun enger Retourkutsch fir fréier Streidereien.



Den André Schmit huet och eng Plainte gemaach, géint X aus dem fréieren Nohaltegkeetsministère.

Hie reprochéiert, datt mat falsche Kaarte geschafft gouf an datt déi geplangten Extensioun vum PAG um Léibierg bewosst schlecht gemaach gouf.



Deemno wéi et elo mat der Conseillère Pfeiffer ausgeet, kënnt een zu Schieren wahrscheinlech net laanscht Komplementarwalen, sou nach den André Schmit: "Ech soe ganz éierlech: Ech weess net ob ech net dann och zur gläicher Zäit demissionéieren, well ech hunn dees doe wierklech déck sat."