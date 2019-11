"Esch: Ma ville, ma vie" ... De Slogan vun der Gemeng trëfft op ëmmer manner Geschäftsleit zou.

Attraktivitéit vun Escher Geschäfter / Rep. Pit Everling

Eng Situatioun, déi de Gemengeresponsabele wuel kaum gefalen dierft. Dofir gouf eng Etüd an Optrag ginn, déi gekuckt huet, wéi et mam Leerstand ausgesäit.

Aus där Etüd geet ervir, datt de Moment eng 100 Butteker an der Minettsmetropole eidel stinn. Dobäi kënnt, datt d'Escher ënnert dem Lëtzebuerger Duerchschnëtt leien, wat d'Kafkraaft ugeet. Do kënnt een op 89 Prozent an der Moyenne. D'Leit, déi zu Esch akafen, sinn also manner bemëttelt, wéi an der Stad. Dat huet natierlech seng Repercussiounen op d'Qualitéit vun de Gidder, déi an der Minettsmetropole verkaf ginn, erkläert de Pim Knaff, DP-Schäffen zu Esch:

Pim Knaff: "Wa mir soen, mir hunn 89 Prozent vun der Moyenne, dann huet et kee Wäert, datt mer just Saachen aus dem héchste Präissecteur ubidden. Mir mussen eppes hu fir jiddereen. Mee et ass bemängelt ginn, datt mir net genuch opgestallt sinn, fir de moyen an den héije Secteur. Et sinn ze vill Geschäfter am déiwe Secteur. Dat mécht, datt mir fir vill Leit aus der Ëmgéigend net méi attraktiv sinn."

Et hätt een och erausfonnt, datt ëmmer manner Leit aus den Nopeschgemenge sech op Esch deplacéieren, fir do anzekafen. Dofir hoffen d'Gemengeresponsabel op den eegenen Zouwuess. Heescht d'Ausbaue vum Belval an och vun Esch-Schëffleng. Datt d'Clientèle sech geännert huet, seet och d'Astrid Freis, Presidentin vum Escher Geschäftsverband:

Astrid Fries: "Wat kann ee maachen, fir datt déi Geschäfter, déi do sinn, bleiwen? D'Geschäftsleit mussen och un hire Butteker a Kollektioune schaffen, dozou ginn et verschidde Méiglechkeeten. Et ginn z.B. Geschäftsleit, déi an Esch ganz gutt funktionéieren an déi z.B. hir Kollektioun akafe ginn a Funktioun vun hirer Clientèle."

Mat Hëllef vun enger weiderer Etüd, déi elo vum Liser gemaach gëtt, wëll d'Stad Esch präziist Zuelematerial kréien, fir Geschäfter unzezéien.

Pim Knaff: "Wat sinn d'Aarbechtsplazen um lieu de travail, um lieu de résidence, d'Unzuel vun den Entreprisen, d'Anciennetéit vun den Entreprisen, wéi laang bleiwen d'Entreprisen an der Moyenne zu Esch, wat ass de globale Benefice d'exploitation vun den Escher Entreprisen, wat ass de Revenu pro Erwuessenen equivalent, wat sinn déi kommerziell Loyeren a Bureausloyeren, wat ass de Präis vum Wunnraum. Domat soll zesumme mat de Commerçanten aus deene Saache Konsequenze kënne gezu ginn."

Ee groussen Akafszenter an der Entrée vun Esch soll jo an de nächste Jore méi attraktiv ginn, vun deem géif awer keng esou grouss Gefor ausgoen, mengt de Pim Knaff.



Pim Knaff: "Also de Cactus gëtt keng Cloche d'Or, dee gëtt och keng Belle Etoile. De Cactus ass fir d'Alimentatioun, wou e puer Butteker sinn a wou eng Wäscherei dra kënnt an am Prinzip ee Fitnessstudio. Mä wou awer net 50 nei Unitéiten eropginn. Ech mengen net, datt vum Cactus aus Konkurrenz wäert kommen."

Natierlech géife grouss Surfacen d'Konkurrenz aus dem Ausland an den Online-Handel de Commerçanten zu Esch zousetzen, mä net méi wéi an anere Stied.



Astrid Fries: "Et geet net duer, ëmmer iwwer doriwwer ze soueren, wann ee schéine Buttek zoumécht: Gitt dohinner kafen, da bleift e vläicht méi laang op. Den Handel huet insgesamt geännert an déi jonk Generatioun keeft ebe vill um Internet an do hu mir jo och eng Plattform mam Letzshop.lu. Kéint een eng Léisung aus de Fanger suckelen, wier se scho laang um Dësch."

Wéi d'Situatioun zu Esch soll verbessert ginn, dat kënnt der e Samschdeg de Moien am Journal héieren, wa mir op d'Konzept "Claire" kucken.

