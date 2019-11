Am Alter vu 85 Joer ass de Pierre Brahms, Geschäftsmann, Immobiliëbesëtzer, Mediemënsch a Konscht-Mäzen gestuerwen.

Vill Stater Leit identifizéiere mam Pierre Brahms net nëmmen eng bekannte Perséinlechkeet, mä donieft och d'Maison Moderne. Sief dëst als Moudegeschäft, wéi et senger Zäit keen Zweet zu Lëtzebuerg gouf, oder och als Medienhaus, wat de Mike Koedinger méi spéit nom Geschäft op e puer Stäck benannt huet.

Ma net nëmmen do war de Pierre Brahms aktiv. Och an der Konschtzeen hat hie sech en Numm gemaach. Ville jonke Kënschtler an Architekten huet hien ënnert d'Äerm gegraff, fir datt dës hir Projete konnten realiséieren. Donieft huet hien och d'Marx Bar zu Hollerech lancéiert gehat.

An den illustre Kreeser waren och seng Mëttegiesse berühmt, wou hie bekannt Perséinlechkeeten hei aus dem Land zesumme bruecht huet.

Mam Doud vum Pierre Brahms verléiert net nëmmen d'Stad en Original, ma och d'Konschtzeen zu Lëtzebuerg ass ëm een Ënnerstëtzter méi aarm.