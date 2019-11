D'Claudine Konsbruck (CSV) huet nach emol drun erënnert, dass och Kameraen am Bouneweger Quartier sollten installéiert ginn, wat nach net geschitt wier.

D’Situatioun op der Stater Gare huet sech zanter puer Woche calméiert, mä et muss een Ufank dës Joers kucken, wéi durabel d’Efforten déi gemaach goufen, wierklech sinn. Dat huet d’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Méindeg am Gemengerot betount, wou nawell eng ganz Partie Froen an Denkustéiss zum Sujet opgeworf goufen.

D’Claudine Konsbruck vun der CSV huet betount, datt zanter der grousser Biergerversammlung am September vill geschitt a séier reagéiert gi wier. Wat d’Kameraen, déi installéiert goufen ugeet, huet si ënnerstrach, datt dës keen Allheelmëttel wieren. Si huet nach emol d'Regierung drun erënnert, dass versprach gi war, och Kameraen an dem Bouneweger Quartier z'installéieren.



En anere Sujet am Kontext vun der Situatioun op der Gare war de Reamenagement vun der Stroossbuerger Strooss – e Wonsch deen et dem Christa Brömmel vun déi Gréng no scho mi laang gëtt. Eng Zon 30 oder e Shared-Space, eng aner Verkéiersféierung, méi breet Trottoiren, méi Sëtzplazen, méi Gréngs, méi Konscht am ëffentleche Raum, eng besser Beliichtung... alles dat gouf als Iddien opgefouert. Et géife vill Elementer ginn, déi hei zum Droe komme kéinten. Deen Ament hätt de Reamenagement och aner Auswierkungen. Net nëmmen d'Sécherheetsgefill géif verbessert ginn an den Drogenhandel verdriwwe ginn, ma et wier och manner Verkéier an domat manner Kaméidi.



D’Héloïse Bock vun der DP huet ënnerstrach, datt e Projet fir e Reamenagement ënnerwee wier. Fir den 3. Dezember ass eng Reunioun an dem Kader geplangt. De Stater Gemengerot kënnt donieft an der éischter Sëtzung vum neie Joer op d’Froen zréck, déi an der Sëtzung e Méindeg gestallt goufen.