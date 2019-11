450 ganz kreativ Luuchten-Installatiounen, 45 Kilometer Kabelen an eng 607.000 LED-Luuchten, dat sinn e puer Chiffere vum Chrëschtmaart an der Stad.

En Donneschden den Owend ass d'Beliichtung um Knuedler ugemaach ginn, an domat ass d'Glühwäin-Saison do och lancéiert. An dëst Joer gëtt et och e puer Changementer. D'Deborah Ceccacci war live op der Plaz an huet mat de Responsabelen iwwert déi aktuell Editioun geschwat.

