En Donneschdeg den Owend huet Google op eng Informatiounsversammlung agelueden, fir iwwert de Projet vum Datazenter opzeklären.

Google wëll also zu Biissen e groussen Datenzenter bauen. Dat schéngt jo mëttlerweil zimmlech kloer. Kloer ass awer och, datt dëse Projet eng Rei Konsequenze mat sech bréngt, fir d'Gemeng a fir seng Awunner. An datt d'Leit Suergen a Froen hunn, ass wuel och ganz verständlech. Dofir huet Google op eng Informatiounsversammlung zu Biissen invitéiert, fir sech de Froe vun de Bierger ze stellen. No der Presentatioun vum Projet kënnen d'Awunner Froe stellen a Bedenken äusseren.

D'Biergerversammlung ronderëm de geplangten Datazenter vu Google zu Biissen ass gutt besicht. Déi 250 Sëtzplaze sinn all besat, et sinn eng 400 interesséiert Biergerinnen a Bierger am Sall, dat mellt eise Reporter op der Plaz.

D'Regierung wëll den Internetris unzéien, ma och d'Gemeng huet eppes matzeschwätzen, déi jo elo een neie Buergermeeschter huet. D'Notze vum Killsystem a virun allem de Backup vum Sebes-Drénkwaasser waren eng vun den zentrale Froe fir de Buergermeeschter David Viaggi vu Biissen. Och do wéilt een emol Transparenz vun de Responsabele vum Technologiekonzern hunn. De Buergermeeschter wéilt zum Beispill wëssen, wéi laang Noutléisunge misste geholl ginn, am Fall, wou d'Waasser aus der Uelzecht net méi dierft genotzt ginn.

