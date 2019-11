De Service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN) huet e Méindeg den Owend den 3. nationalen Inventaire virgestallt.

Zejoert ass, no der Fiels a Fëschbech, déi 3. Lëtzebuerger Gemeng genee ënnert d’Lupp geholl ginn, mam Zil, am Detail d’Bau-Ressourcen an domadder d’Zeie vun der Vergaangenheet vun dësem Deel vum Mierscher Kanton ze dokumentéieren.

An der Gemeng Helperknapp sinn dësem Inventaire no 148 Objete schützenswäert. Den Tumulus, e Graf aus dem 2. - 3. Joerhonnert no Christus, ass deen eelsten inventariséierten Objet aus der Gemeng.