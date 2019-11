Wéinst dem déidlechen Tëschefall e Sonnden, um Chrëschtmaart um Knuedler gëtt den Animatiounsprogramm vun de Winterlights erofgefuer.

Dat huet d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer um Mëttwoch de Moien um traditionelle "City Breakfast" an der Stater Märei ugekënnegt. Op der Gare, wou d'Situatioun, Zitat, „net déi einfachst ass“, géifen d'Animatiounen awer bäibehale ginn, genee wéi de Cortège vum Kleeschen, e Sonnden de Mëtten.

D'Lydie Polfer um City Breakfast (27/11/19)

Zum Accident konnt d'Buergermeeschtesch um Mëttwoch de Moien näischt Neies soen, ausser dass eng Autopsie gemaach gouf.

Duerch d'Accident war jo och d'Chaîne de solidarité am Kader vun der "Orange Week" ofgesot ginn: Déi gëtt e Méinden de Mëtten nogeholl a bis e Samschde géifen och verschidden Haiser vun der Stad orange bestraalt ginn.

Och op den ale Futtballstadion ass ze schwätze komm. Do ass den neie Wues elo geluecht an um Mëttwoch de Mëtteg ginn d'Linne gezunn. Esou kann den F91 dann en Donneschdeg hei och ouni Problem géint Nikosia spillen.

City Breakfast vum 27. November 2019 / Reportage Eric Ewald

Trottoire streeën a Strukture fir Leit ouni Daach iwwert dem Kapp

Déi Stater Buergermeeschtesch huet nach emol drun erënnert, dass am Fall vu Schnéi a Frascht, jiddereen dofir ze suergen huet, dass et viru senger Dier net glat ass. Anerersäits gouf sech mat de Strukture fir Leit ouni Daach iwwert dem Kapp beschäftegt.

D'Lydie Polfer ass dobäi op d'Ënnerdiech vun der Stad agaangen: "Dat ass Night Shelter an der rue Willy Goergen, do am Haff vun de Pateren. Dat anert ass de Café Courage um Dernier Sol, dat ass fir am Dag. Dann zwee Night-Shelteren, een zu Eech an een an der rue Michel Rodange."

Op d'Fro hin, ob dann och Leit mat Hënn a Wanterstrukturen ënnerkomme kënnen, huet d'Buergermeeschtesch geäntwert, dat wär e Problem, well heiansdo Persoune mat agressiven Hënn dohi kéimen. Dat kéint een dann net zouloossen, well et misst ee mënschlech a responsabel virgoen. Et géif och eng Demande gi vu Fraen eleng a vu Koppelen. Do hätt et zejoert zu Bouneweg eng schwiereg Situatioun ginn, wou eng héichschwanger Fra do an der Heck gelieft huet. D'Streetworker wollte si mat huelen, wat si awer net wollt, well se bei hirem Frënd bleiwe wollt an zesummen dierfte si jo net. Et hätt een dunn awer gekuckt eng Méiglechkeet ze fannen, sou nach d'Lydie Polfer.

Et wär deemno keng Situatioun wéi déi aner, an et misst een eng Léisung fir alles fannen.

Wéinst der Lag ronderëm d'Fixerstuff huet d'Lydie Polfer iwwerdeems e Bréif un de Gesondheetsminister Etienne Schneider geschéckt, fir datt gekuckt gëtt, wéi déi Situatioun sech esou konnt an de leschte Joren degradéieren.

Et hätt een als Stater Gemeng reegelméisseg Entrevuë mat de Leit aus der Fixerstuff, fir zesummen no Léisungen ze sichen.

Wat d'Botze vun den Trëttoiren ugeet, huet d'Buergermeeschtesch drun erënnert, dass jiddereen am Fall vun engem Accident zivil haftbar ass. Als Stad wär een z.B. eng Kéier verurteelt ginn, well moies fréi op der Schläifmillen en Trëttoir iwwer eng Bréck net gebotzt an e Mann do gefall war, dee sech ferm wéigedoen hat. Dofir hätt ee ganz deier bezuelt!

1 Stonn gratis Parking / Butteker e Freideg bis 20 Auer op



Soss war et nach d'Nouvelle, dass vun e Freideg un a bis de 25. Dezember, déi 1. Stonn an de Parkinge Fort Neipperg a Fort Wedell fir jidderee gratis ass.

De Patrick Goldschmidt

Well et de Weekend iwwer, Zitat, „zimleche Chaos fir an de Parking Knuedler era“ gouf, wéilt ee Reklamm maache fir déi zwee Parkingen am Garer Quartier. Vun do aus kéint een dann de Bus an d'Uewerstad huelen oder awer op der Gare bleiwen, sot de Schäffen.

An där Uewerstad maachen de Weekend elo d'Galeries Lafayette hir Dieren op, eng Woch, nodeems d'Stad selwer sougenannt Pop-up-Stores opgemaach huet, wéi den 1. Schäffe Serge Wilmes betount huet. Dës Butteker bleiwe vun engem bis 6 Méint do. Et hat ee fir déi zwee éischt Lokaler ëmmerhin 39 Kandidaturen erakritt. Et géif een awer elo mol ofwaarden wéi d'Erfarung mat den aktuelle Pop-Up-Storen ass, éier een decidéiert, ob een nach weiderer wéilt maachen.

De Patrick Goldschmidt

E Freideg sinn d'Butteker an der Stad iwwregens bis 20 Auer op.