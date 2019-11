Dës Offer vun der Stad Lëtzebuerg gëllt vum 29. November bis de 25. Dezember 2019.

Bezuelt een also säi Parkticket um Enn vu sengem Stationement, gëtt automatesch eng Stonn vum Montant ofgerechent.

Grond ass ënnert anerem, dass d'VDL de Commerce an der Stad a virun allem an der Géigend vun der Gare méi attraktiv wëll maachen.

Den offizielle Communiqué vun der Stad Lëtzebuerg

Quartier Gare

Parkings « Fort Neipperg » et « Fort Wedell » :

Mise à disposition d’heures de stationnement gratuites du 29 novembre au 25 décembre 2019

La Ville de Luxembourg tient à informer le public que du 29 novembre au 25 décembre 2019 inclus elle offrira la première heure de stationnement aux citoyens et visiteurs de la capitale, ceci aux parkings « Fort Neipperg » (43, rue du Fort Neipperg, L-2230 Luxembourg) et « Fort Wedell » (1, rue du Commerce, L-1351 Luxembourg), situés dans le quartier de la Gare. Ainsi, lors du paiement aux caisses automatiques, le montant correspondant à 1 heure de stationnement sera automatiquement déduit du montant total à payer.

Grâce à cette action exceptionnelle mise en œuvre par la Ville de Luxembourg à l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville vise à promouvoir le commerce en Ville, plus particulièrement au quartier de la Gare où plus de 350 commerces proposent aux clients une palette diversifiée de produits (accessoires, vêtements et chaussures, alimentation, électronique, produits de beauté, services…).