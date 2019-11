Am Kader vun der Reform vum Gemengegesetz gouf e Participatiounsprozess vun der Inneministesch Taina Bofferding an d'Liewe geruff.

Bierger a Biergerinne kréien d'Méiglechkeet gebueden, fir un enger Online-Consultatioun deelzehuelen, bei där et iwwert den Alldag an der Gemeng geet. Vum 28. November u kënnen d'Awunner bannent 6 Wochen op dësem Site hir Meenung zum Zesummeliewen an Administratioun an der jeeweileger Gemeng äusseren.

Fir déijéineg, déi sech méi intensiv mat deem Sujet ausenanersetze wëllen, kënne sech fir e Workshop aschreiwen, deen den 18. Januar 2020 ass. Op dësem Evenement kënnen d'Bierger a Biergerinnen d'Resultater an d'Iddien zesummen diskutéieren, déi bei dëser Online-Consultatioun erauskoumen.

Communiqué

Dans le cadre de la reforme de la loi communale, un processus participatif a été lancé en juillet 2019 par la ministre de l'Intérieur Taina Bofferding. Dans une première phase des représentant(e)s du secteur communal du Grand-Duché de Luxembourg ont participé à 6 forums régionaux organisés à travers le pays. Une importante partie de l'administration des affaires locales et de la vie en commun concerne cependant immédiatement la population des communes. Pour cette raison, la ministre invite celle-ci à participer à une consultation en ligne sur les enjeux de la vie quotidienne au niveau communal: https://gemengereform.limequery.net/221942?lang=fr

A partir du 28 novembre et pendant les 6 semaines à venir, les citoyen(ne)s pourront donner leur avis sur les services offerts et le vivre ensemble dans les communes. Les personnes interressées à entrer davantage dans la matière, ont la possibilité de s'inscrire lors de la consultation en ligne, à un atelier citoyen qui aura lieu le 18 janvier 2020. Cet atelier a pour but de discuter ensemble avec les citoyen(ne)s participant(e)s, les résultats et les idées de la consultation en ligne.