U sech hat den Ordre du Jour vum Wämper Gemengerot e Méindeg net esou ausgesinn, wéi wann ee sech extra aus der Stad misst deplacéieren, mä ... falsch!

Den Ordre du Jour vum Wämper Gemengerot vun e Méindeg huet sech am Fong éischter roueg an onkomplizéiert ugesinn. Mä an deem Sall, wou et ugangs Oktober ferm gerabbelt hat, an esouguer d'Police huet misste fir Rou suergen, sinn e Méindeg de Moien, wann och just verbal, bal grad esou d'Fatze geflunn.

De Comité vun der Biergerinitiativ géint de Fräizäitpark war zwar bei der Sëtzung dobäi, ass awer diskret bliwwen. Hire Matt-Grënner a Gemengeconseiller Vincent Geiben huet dann awer op en Neits fir Opreegung gesuergt.

Si waren zu e puer vertrueden a si kéimen och reegelméisseg nolauschteren, wa Gemengerot ass. Si, dat sinn d'Memberen, de Comité vun der Biergerinitiativ, déi d'Roll vum "Wämper Wiechter" iwwerhuelen.

Wat si un Diskretioun gewisen hunn, feelt engem vun hire Grënnungsmemberen awer komplett! Näischt ënnerhuele géint dat, wat hei uewe leeft, kéim fir hien net a Fro, seet de "Wämper Rebell", dee behaapt, et géif géint Gesetzer verstouss.

De Buergermeeschter Henri Rinnen - hei an do gëtt e "Kinnek" genannt - fillt sech engersäits perséinlech als Zilscheif, mä d'Wale wieren d'Ursaach vun dësem Gedeessems, de Fait, dass seng Ekipp vu virdru géint déi besser Gewielten zesummegehalen huet.

Et wier d'Baupolitik, an dat wat do schif géing lafen, dat hie rose mécht, seet den Oppositiounspolitiker, deen annoncéiert huet, kee Wämper Budget méi ze stëmmen.

CUT Vincent Geiben

D'Gefill seet engem, dass dat Feeler-Zougi plus Verspriechen net wäert duergoen, fir d'Gemidder ze berouegen ... sécher ass, dass alles wat zu Wäiswampech leeft, genee wäert dokumentéiert ginn.